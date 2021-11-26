我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山LV搶案嫌犯首次出庭 3男2女販毒前科曝光

熱浪影響幼苗 舊金山灣區聖誕樹「今年變貴了」

費城僑團強烈譴責族裔仇恨暴力事件

費城訊
參加新聞發佈會的費城僑領合影。左起：吳日強、梁鴻生、陳姿、朱楓、張天晨、任美清、翁玉龍、倪忠。
參加新聞發佈會的費城僑領合影。左起：吳日強、梁鴻生、陳姿、朱楓、張天晨、任美清、翁玉龍、倪忠。

  11月17日下午放學時分，在費城地鐵發生針對亞裔的暴力事件，幾位華裔學生遭受多名非裔學生辱駡，情節惡劣，對亞裔學生造成了嚴重身心傷害。其中一名見義勇為的華裔盧姓女生（Christina Lu）被圍毆，身體多處受傷。

  事件的發生激起了費城華人的強烈憤怒，11月18日中午，由ABC 電視台、Dwight國會議員、費城華埠發展會以及費城各社團組織，在華埠鼎華大廈召開新聞記者會，邀請了盧姓女生家人、在讀高中家長及社區愛心人士前來參加，譴責華人學生遭受欺負的惡行。

  當天賓州華人僑團聯盟執行主席盧文斌、秘書長朱楓，大費城僑學界秘書長張天晨、協勝公會元老陳姿等各界人士300多人參加了新聞發佈會。華人社區空前團結，向主流社會表達訴求，強烈譴責種族歧視事件。

   眾人贊賞Christina Lu同學為制止辱罵挺身而出的英勇行為，朱楓表示，要求市政府、警察局、市教育局即刻採取有效措施，加強學生上下學期間的安全保護，嚴懲針對亞裔學生進行身心傷害攻擊的犯罪行為。與此同時，要求教育局對學校相關人員進行族裔和諧共處方面的培訓，教育不同族裔的學生和睦相處，建立和完善解決各族裔學生歧視和仇恨的機制。

  盧文斌表示，亞裔社區應加強自身及同各族裔的合作，加強自身安全防範意識教育，共同創造和保護安全和諧的社會生活環境。

  僑學界秘書長張天晨呼籲SEPTA和費城學區加強安全措施，增加警力保護學生的安全，遏制種族歧視和仇恨暴力的犯罪行為。對亞裔的仇恨暴力事件不斷的上升，引起了美國社會的動盪，擾亂了社會秩序，影響了人們正常的生活，危害了亞裔在美國享有的民主自由、平等法制的權利。在名為「友愛之城」的費城，人們需要安全的生活和學習環境。

   社會熱心人士發起了向盧姓女生捐款的善心行為，盧女家人對眾人的慷慨相助表示感激，同時也表示，所有捐款賬目明細會交代清楚，讓善款得到妥當處理，公開透明接受公眾的監督。（圖文報導  彭林）

費城 亞裔 教育局

上一則

費城 巴恩斯基金會美術館 ~印象派畫作朝拜勝地

下一則

德州新法生效 警方可沒收街頭賽車

延伸閱讀

賓州華人家門前遇劫 開槍自衛 匪徒1死2傷

賓州華人家門前遇劫 開槍自衛 匪徒1死2傷
華埠東百老匯將建遊民收容所 十多僑團致信抗議

華埠東百老匯將建遊民收容所 十多僑團致信抗議
費城華裔女生母親：亞裔的命也重要

費城華裔女生母親：亞裔的命也重要
防槍枝暴力、收留青年 費城12月增3夜間資源中心

防槍枝暴力、收留青年 費城12月增3夜間資源中心
費城 鴻基工程顧問公司 45 年經驗 一條龍服務

費城 鴻基工程顧問公司 45 年經驗 一條龍服務
費城東北區發展會三週年慶暨首任會長就職典禮 熱鬧沸騰

費城東北區發展會三週年慶暨首任會長就職典禮 熱鬧沸騰

熱門新聞

14名嫌犯衝入橡樹溪購物中心內的Louis Vuitton店，搶走總值10萬元的商品。(警方影片截圖)

14嫌同時作案 芝LV名牌店遭結夥洗劫

2021-11-19 09:13
凱蒂市零售竊盜集團的贓物多到得用電梯搬運。（哈里斯縣第五分局）

「你要什麼 我去偷給你」 有組織犯罪染指全美零售店

2021-11-19 18:17
警方公布了目擊者六分鐘的報警電話，描述了周玉慧後殺子後，在不清醒的狀態下試圖自殺的場景；圖為周玉慧。(莫賽郡檢方提供)

新州華母涉殺兩子 證人六分鐘報警電話曝光

2021-11-24 16:11
鄭少雄父母17日晚間抵達芝加哥，圖中穿駝色外套者為母親李蓉。(讀者提供)

芝大鄭少雄父母抵芝 鄭母：欲哭無淚 只能堅強

2021-11-18 11:11
芝加哥市目前搭乘公共交通工具以及在室內空間都必須強制戴上口罩。(特派員黃惠玲／攝影)

疫情蠢蠢欲動 但全美僅剩6州執行強制口罩令

2021-11-23 10:46
專家表示電子產品、小型家電、居家用品等是感恩節購物的好選擇，但不建議民眾購買衣物、家具。（記者張筠╱攝影）

感恩節促銷多 電子產品最值得買

2021-11-19 13:35

超人氣

更多 >
洛杉磯Nordstrom商場又遭團夥搶劫 歹徒首用化學噴霧

洛杉磯Nordstrom商場又遭團夥搶劫 歹徒首用化學噴霧
誰辜負誰? 黛妃生前隨扈爆料 黛妃先出牆 小王離奇身亡

誰辜負誰? 黛妃生前隨扈爆料 黛妃先出牆 小王離奇身亡
不雅視頻惹禍？四川24歲網紅遭丈夫分屍 藏冰箱一周

不雅視頻惹禍？四川24歲網紅遭丈夫分屍 藏冰箱一周
鼓勵民眾打疫苗 佛奇改口：補強針擬列「完全接種」

鼓勵民眾打疫苗 佛奇改口：補強針擬列「完全接種」
北加巴洛阿圖精品店遭數十人破窗 警迅速反應圍捕

北加巴洛阿圖精品店遭數十人破窗 警迅速反應圍捕