費城僑團強烈譴責族裔仇恨暴力事件

參加新聞發佈會的費城僑領合影。左起：吳日強、梁鴻生、陳姿、朱楓、張天晨、任美清、翁玉龍、倪忠。

11月17日下午放學時分，在費城 地鐵發生針對亞裔 的暴力事件，幾位華裔學生遭受多名非裔學生辱駡，情節惡劣，對亞裔學生造成了嚴重身心傷害。其中一名見義勇為的華裔盧姓女生（Christina Lu）被圍毆，身體多處受傷。

事件的發生激起了費城華人的強烈憤怒，11月18日中午，由ABC 電視台、Dwight國會議員、費城華埠發展會以及費城各社團組織，在華埠鼎華大廈召開新聞記者會，邀請了盧姓女生家人、在讀高中家長及社區愛心人士前來參加，譴責華人學生遭受欺負的惡行。

當天賓州華人僑團聯盟執行主席盧文斌、秘書長朱楓，大費城僑學界秘書長張天晨、協勝公會元老陳姿等各界人士300多人參加了新聞發佈會。華人社區空前團結，向主流社會表達訴求，強烈譴責種族歧視事件。

眾人贊賞Christina Lu同學為制止辱罵挺身而出的英勇行為，朱楓表示，要求市政府、警察局、市教育局 即刻採取有效措施，加強學生上下學期間的安全保護，嚴懲針對亞裔學生進行身心傷害攻擊的犯罪行為。與此同時，要求教育局對學校相關人員進行族裔和諧共處方面的培訓，教育不同族裔的學生和睦相處，建立和完善解決各族裔學生歧視和仇恨的機制。

盧文斌表示，亞裔社區應加強自身及同各族裔的合作，加強自身安全防範意識教育，共同創造和保護安全和諧的社會生活環境。

僑學界秘書長張天晨呼籲SEPTA和費城學區加強安全措施，增加警力保護學生的安全，遏制種族歧視和仇恨暴力的犯罪行為。對亞裔的仇恨暴力事件不斷的上升，引起了美國社會的動盪，擾亂了社會秩序，影響了人們正常的生活，危害了亞裔在美國享有的民主自由、平等法制的權利。在名為「友愛之城」的費城，人們需要安全的生活和學習環境。

社會熱心人士發起了向盧姓女生捐款的善心行為，盧女家人對眾人的慷慨相助表示感激，同時也表示，所有捐款賬目明細會交代清楚，讓善款得到妥當處理，公開透明接受公眾的監督。（圖文報導 彭林）