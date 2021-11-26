Edison童話睫毛 ~ 適合華人的全新體驗

夢幻睫毛

新州 Edison商業街新寵童話睫毛FAIRYTALE LASHES近期徵求睫毛模特供學員練習，要求可以平躺最少兩個小時，男女不限，保證出來效果是煥然一新的。新品上市，適合華人 的自然濃密睫毛，專業的事由交給專業的人，童話睫毛讓您美不自知，擁有忽閃有神的大眼睛。眼睛的靈魂睫毛是主角。歡迎來店體驗，首次新客戶可享受50%的特價優惠：1919Rt 27，Edison NJ 08817預約請電732-581-9968

在接種假睫毛之前必須對它有所瞭解，有的人天生睫毛短小稀少，甚至有些微微下垂，完全起不到裝飾和保護眼睛的作用，甚至用再高級的睫毛夾和睫毛膏都束手無策。那麼這類人群就非常適合接種假睫毛。有的人會擔心接種假睫毛會損傷自己的睫毛，其實通常一個人的毛生長週期是50天，當你的毛髮掉了後，只要毛囊還在，它就會自己慢慢地長出來，睫毛也是如此。確保使用合格的假睫毛和膠水等，就不必擔心種睫毛會損傷自己的睫毛，四周後又能恢復正常。

不少人對於接種假睫有各種疑問，例如：接種完假睫毛之後可以畫眼妝嗎？答案是可以，只是由於假睫毛是一根一根黏接在真睫毛上，所以種完睫毛後用眼部卸妝油卸妝時儘量輕柔一點，即使與水接觸都沒有關係。一對具有相當氣勢的睫毛，讓活靈活現的大眼可以搭配更多彩妝，使得雙眼更加楚楚動人；不喜愛化妝的人群也隨時保持炯炯有神的眼眸！

Tina小提示：儘量避免揉搓眼睛，睫毛掉進眼睛裡就不好了。另外還需要注意儘量不要接觸高熱和強風的環境，可以更好地保護美麗夢幻的睫毛！