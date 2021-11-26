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Edison樂天廣場超市質優價廉 每週有特價品推出 節日臨近店內貨品齊備 是節日購物的好去處

新澤西訊
樂天廣場超市質優價廉，貨品齊備，是節日購物的好去處。
樂天廣場超市質優價廉，貨品齊備，是節日購物的好去處。

  座落於新澤西Edison的樂天廣場超市(Lotte Plaza Market)開張數年，是全美最大亞洲及國際連鎖的大型超市之一，超市不但亞洲食品種類眾多，優質新鮮，而且店內寬敞亮麗、清潔衛生，是理想的大型超市，深受華人喜愛。

  樂天廣場超市一直秉承著價廉物美及優質服務的宗旨，每天以新鮮的蔬菜水果、海鮮、肉類及世界各地地道的產品，提供給廣大顧客。新澤西Edison樂天廣場超市佈置整齊、寬敞，媲美美式超市，貨物的擺設分明，很容易找到您需要的物品。超市分別有蔬果部、肉部、海鮮部、雜貨、乾貨、零食、日用品等等，貨源非常充足齊全，來自世界各地，其中亞洲的產品，一應俱全，包括中國、台灣、香港、韓國、日本、越南等。此外，無論蔬菜水果、活魚及其他活海鮮、鮮肉，都是非常新鮮，而海鮮部門現場專人幫您清理魚蝦，令您輕鬆無憂。海鮮及肉類都經嚴謹處理，保證清潔衛生。蔬果部的蔬菜水果種類繁多，新鮮質高。雜貨廚具及日用品，應有盡有。

  超市每週有特價品推出，質優價廉，敬請留意每星期五世界日報廣告。現節日臨近，超市貨品齊備，滿足你宴客或派對需要，是節日購物的好去處。

  樂天廣場超市新澤西Edison分店地址：1199 Amboy Ave., Edison, NJ 08837，電話：732-702-2350，網址:www.lotteplaza.com，營業時間:上午9時至晚上10時，每週七天營業。超市前面廣大停車場，停車方便。

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