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悅滿樓感恩酬賓放大招 純正港式叉燒酥蛋撻 週末限量供應

新澤西訊
正宗港式粵菜 特色生猛海鮮
正宗港式粵菜 特色生猛海鮮

  悅滿樓祝您和家人感恩節快樂！感恩一直有您們的陪伴，悅滿樓將繼續傳承經典港式粵菜，為大家提供正宗港式點心和最優質的服務！現週末特別推出由來自香港的點心大師精心製作的叉燒酥和蛋撻，味道正宗，數量有限，歡迎大家前來品嘗！

  悅滿樓海鮮酒家Dimsum Seafood Restaurant位於新州中部Avenel市1號公路邊，交通方便，停車位充足。以粵菜為主打，天天特供游水海鮮，各式山珍海味，鮑參翅肚應有盡有。設有龍鳳堂，可承接大型筵席，也適合日常就餐。

  悅滿樓特聘來自香港大酒樓點心師傅親自料理，粵式點心精緻可口，叉燒酥、蛋撻、水晶蝦餃、各式腸粉、香菇燒賣、豉汁鳳爪、蜜汁叉燒包、香滑流沙包、糯米珍珠雞、蠔皇鮮竹卷、臘味糯米飯……這些地道的粵式點心品種繁多，隨叫隨蒸，吃過的朋友們都感覺味道正宗，嘖嘖稱讚！

  悅滿樓主廚曾在香港和廣州兩地大酒樓工作，擁有30多年粵菜烹飪經驗，對粵菜瞭如指掌，其生猛海鮮做法正宗地道，堪稱一絕。阿拉斯加帝皇蟹、特選一級象拔蚌、金蒜銀絲活帶子、陳皮豆豉殼蠔、香蔥油淋活海蚌、椒鹽焗特大軟殼蟹、豉汁炒生猛刀蜆、豉汁炒花蜆、魚露角椒炒石螺、招牌避風塘大蟹、紅灼珊瑚蝦、薑蔥焗龍蝦、各色清蒸游水魚、紅燒海參、聖子皇……光聽這些名字就會讓你垂涎三尺。家常小炒更是花樣繁多，價格公道，深受新州食客們所喜愛！

　悅滿樓嚴格執行疫情消毒工作，提供口罩和消毒手液，堅持不拼桌，為您提供乾淨衛生的就餐環境，歡迎大家前來就餐。地址：1021 US-1, Avenel, NJ 07001；電話：(732) 855-7600

悅滿樓寬敞明亮的龍鳳大廳
悅滿樓寬敞明亮的龍鳳大廳

香港 新州 疫情

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