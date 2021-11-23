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費城2年前氣爆 死者家屬指控市府疏於維護和更換管線

編譯林梅婕／綜合報導
2019年12月在費城南區瓦斯氣爆死亡的28歲青年姚喜健的家屬，控告費城市政府、費城天然氣廠，以及在該區進行建築工程卻意外引發氣爆的承包商。(NBC費城電視台截圖)
2019年12月在費城南區瓦斯氣爆死亡的28歲青年姚喜健的家屬，控告費城市政府、費城天然氣廠，以及在該區進行建築工程卻意外引發氣爆的承包商。(NBC費城電視台截圖)

2019年12月在費城南區傳出瓦斯氣爆造成五棟連棟房屋坍塌、兩人死亡，其中一人為年僅28歲的姚喜健(Brian Diu)；他的家屬18日控告費城市政府、費城天然氣廠(Philadelphia Gas Works)，以及在該區進行建築工程卻意外引發氣爆的承包商。

發生氣爆的房屋已有92年歷史，其中的鑄鐵天然氣管線因為出現裂縫發生氣爆，隨後引發大火；事隔兩年姚喜健的妹妹康妮(Connie Diu，音譯)要求市府負責，同時也希望告知社會大眾其他市內具有高風險的天然氣管位置。

康妮接受媒體訪問時表示，自從意外發生他的家人就受盡折磨，且質疑市府企圖低調處理；她說：「全市的天然氣管線那麼多，不可能只有一條有問題。」

康妮向費城民事訴訟法院提出告訴，指控市府和費城天然氣廠明知管線老化可能造成的危機，卻仍疏於維護和更換管線。

由於鑄鐵管線長年使用容易腐蝕脆化，費城市區長達3000哩的天然氣管線中，有將近一半是鑄鐵管，而且由費城天然氣廠管理，一般民眾不可能知道這些危險的管線埋在哪裡。

根據當局統計，全國僅一家公用事業單位所管理的「高風險」管線比費城天然氣廠的多，過去費城公用事業委員會(Pennsylvania Utility Commission)也不斷向該公司施壓加速更換管線，但顯然效果不彰。

儘管費城天然氣廠已向死者家屬致意哀悼，訴訟文件仍強調：「這次氣爆的意外和姚喜健的死亡主要歸因於費城市府和和費城天然氣廠的魯莽，以及嚴重忽視管線維護的重要性。」

費城市府和天然氣廠對此事目前都未置評，不過該公司表示他們每年在維護基礎建設上花費8500萬元，保持「定期監控、檢查和系統維護，同時還有24小時不間斷運作的洩露警報裝置」，而且意外發生前也未接獲瓦斯外洩的通報。

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