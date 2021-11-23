提高疫苗接種率 新州東橘市送肉品

為提高新冠疫苗接種率，新澤西州東橘市推出「新冠疫苗獎勵計畫」，發給接種者禮物卡，甚至直接贈送肉品，讓民眾帶回家作為感恩節佳餚。(美聯社)

為提高新冠疫苗 接種率，新澤西州 東橘市(East Orange)近來與地方組織合作，推出「新冠疫苗獎勵計畫」(COVID-19 Vaccination Incentive Program)；無論是接種第一劑、第二劑或是補強針，政府都會發給接種者禮卡，甚至直接贈送肉品，讓民眾帶回家作為感恩節佳餚。

該計畫鼓勵18歲以上成年人接種目前通過國內使用授權的新冠疫苗和補強針，凡接種前兩劑疫苗的人即可獲得電商亞馬遜 (Amazon)50元禮卡或節日禮物；接種第三劑者則可獲得沃爾瑪(Walmart)20元禮卡或特殊節日肉品佳餚。

參與該計畫合作的除了新州衛生廳(New Jersey Department of Health)，還有非營利組織「唐佩德羅之家」(La Casa de Don Pedro)和「北澤西社區研究行動」(North Jersey Community Research Initiative)。

東橘市公衛局主任莫妮可‧葛瑞里斯(Monique Griffith)說：「而且研究顯示，即使只有小小的獎勵，對提升疫苗接種率仍具有正面效果。」

地方官員表示，儘管相對於州內其他地區，東橘市的長者們為早期接種新冠疫苗比率最大的族群，但隨著第一劑疫苗的效力日益減弱，這些長者再次成為染疫風險最高的對象。

由於感恩節來臨，公衛人士擔心染疫的機率也跟著提升，東橘市市長葛蘭(Ted Green)就說：「我們知道，假期間家人都會相聚，所以我們希望確保欲接種疫苗或補強針的人都能順利完成，讓大家享受一段安全的假期。」

該計畫開放預約時間為每周一和周四的下午4時30分至晚間7時，每周二、三、五的上午10時至下午1時，以及每個月的第一個和第三個周六的上午11時至下午3時；東橘市居民或在當地工作的民眾可上網www.eovacccine.org、或打電話973-266-5480預約。