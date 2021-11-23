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費城市府強制員工打疫苗

編譯林育正／綜合報導

費城強制要求市政府公務員在1月中前完成疫苗接種，或取得豁免。

費城原先允許市政府員工不接種疫苗，代價是必須在室內辦公環境戴上雙層口罩，但現在政府對疫苗的態度更加堅決。市政府官員今夏就已要求，新進員工必須接種才得以聘雇，近期更要求未加入工會的員工，在12月1日前完成接種。

但新的疫苗強制令，涵蓋四個市政府公務員工會，以及部分承包商，要求在1月14日前完成兩劑疫苗接種或取得豁免。官員表示，未接種疫苗的員工，將被視為未履行工作義務，將被放15天以內的無薪假；若持續拒絕接種，將遭到開除。

費城市長肯尼(Jim Kenny)透過電郵宣布新政策：「身為服務人民的公僕，我們擁有責任，防止新冠肺炎疫情帶來傷害。我們必須為其他組織和企業樹立榜樣。我們必須保障自己以及城市的安全。」

市政府原先讓員工有條件不接種疫苗，但現在修改政策，必須取得宗教或醫療豁免；不過代表超過6000名費城警察的工會代表表示將進行抗爭。

費城警察同業會(Fraternal Order of Police)主席麥納斯比(John McNesby)表示，工會領導階層正與律師商討，可能在地方、州或是聯邦法院進行法律戰。

疫苗 費城 警察

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