新州州長墨菲：打造新州居住「無負擔」社區

新澤西州州長墨菲成功連任後首次發表演說，矢言將新澤西州打造成讓人居住無負擔的地區。(美聯社)

新澤西州 州長墨菲(Phil Murphy)成功連任後日前首次發表演說，對第一任期在稅務以及經濟方面的施政感到自豪，更矢言與地方領袖合作，將新澤西州打造成讓人居住無負擔的地區。

墨菲在大西洋城對參加市政聯盟(League of Municipalities)年會的眾多市政府人員和民選官員發表談話，表示前四年的任期中，打下良好的經濟基礎。

他說：「毫無疑問，新澤西州正往前邁進，而我承諾維持這正的方向。我希望各位能夠支持我的願景。」但墨菲在演說中特別強調關鍵的物業稅補助，試圖與州長選舉中的共和黨挑戰者西塔瑞利(Jack Ciattarelli)的政見作出區隔。

先前在州長選舉中，西塔瑞利不斷針對務業稅政策發動抨擊；但在民調上，選民在稅務方面較信任西塔瑞利，但在新冠肺炎疫情 的防治上，墨菲獲得較高評價；最終墨菲小勝三個百分點成功連任。

墨菲與幕僚表示，過去四年打下的基礎為讓他勝出的關鍵；他說：「過去我們所做的投資以及經濟發展政策，不只讓社區成長和重新發展，也讓新澤西成為居住負擔更輕鬆的地方。」

在墨菲對抗疫情的政績中，包括給予小企業7億元的補助金和貸款 ，以及數十億元的物業稅補助基金；他強調物業稅的補助，為歷任州政府之最。

不過他也認為，仍有許多必須完成的目標，包括州政府提高學校補助，以降低物業稅，因為目前超過一半州民的物業稅被用於學校。