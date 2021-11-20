新州少女逃家被尋獲「回去會被打」 母遭控虐待

新澤西州一名未成年少女10月14日失蹤一個月於紐約被尋獲後，警方指控她40歲的母親潔米．摩爾長期虐待女兒，甚至強迫她上街行乞、才導致女兒離家出走。(艾薩克斯郡檢察官辦公室照片)

新澤西州 一名未成年少女10月14日在艾薩克斯郡(Essex)東橘市(East Orange)購物後失蹤，現年40歲的母親潔米．摩爾(Jamie Moore)隨即報案協尋，但因警方長達一個月的時間都未能尋獲女兒，摩爾相當憤怒，向警方指控她的女兒就像被「綁架」。

然而，距女兒失蹤一個月於紐約 被尋獲後，警方轉而向摩爾提出刑事控罪，指控她長期虐待女兒，甚至強迫她上街行乞、禁止她接受教育 ，才導致女兒離家出走。

艾薩克斯郡地檢署檢察官向摩爾提出兩項妨害兒童發展的罪名，據起訴書中記載，摩爾不只不顧女兒希望去學校上學的懇求，禁止她去年透過線上教學上課，今年也不讓她回到學校上實體課程，甚至逼迫她上街乞討，並因為當日乞討「業績未達標」而對女兒暴力相向。

此外，摩爾還曾經以切牛排的刀子刺傷女兒的肩膀、用衣架或掃帚毆打女兒，甚至把將漂白水倒入女兒眼睛，導致女兒臉上至今都還有顯眼的傷口；最嚴重的一次虐待，是摩爾拿一罐空氣芳香劑砸向女兒，還用膝蓋跪在女兒的肩膀上，導致女兒呼吸困難，差點因此窒息而亡。

除肢體暴力以外，摩爾也強迫女兒要照顧年僅三歲的弟弟，如果女兒不做飯給弟弟吃，摩爾也不會幫忙，就這樣放任兩姊弟整頓挨餓。

不堪長期肢體虐待的女兒，10月14日上午買完東西回家後，隨即藉口要回去找掉在商店的福利卡而離家出走，並在新州流浪29天後，輾轉到了紐約布魯克林(Brooklyn)的婦女收容中心；剛開始被警方找到時，還試圖否認自己的身分，最後才向警方表示：「我不能回家，否則媽媽會打死我。」

目前這名少女與她三歲的弟弟已接受政府安置，警方也已依法逮捕摩爾，並關押在艾薩克斯郡看守所。