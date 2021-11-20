防槍枝暴力、收留青年 費城12月增3夜間資源中心

費城將於12月第二周開設以社區為據點的三處夜間資源中心，關懷高風險的邊緣青少年，藉此遏止槍枝暴力事件。圖為民眾沈默行進抗議，要求為今夏在一場高中美式足球賽外遭槍殺的八歲女孩伸張正義。(美聯社)

費城 將於12月第二周開設以社區為據點的三處夜間資源中心，關懷高風險的邊緣青少年，並提供這群無家可歸的青少年安全的夜間棲身場所，藉此遏止槍枝暴力事件。

費城公共服務局宣布，三間以社區為基礎的機構將協助營運夜間資源中心。

費城市議會主席克拉克(Darrell L. Clarke)發布聲明表示，「我們需要發揮創意、多管齊下，遏止費城的槍枝暴力事件，擴大利用夜間社區資源中心已經過驗證是協助高風險青年的好方法，有助他們改邪歸正。」

截至本月7日，費城至少發生458起兇殺案、3565宗槍擊 案，同比去年分別成長10%和7%；今年迄今已有185名18歲以下的未成年人涉案。

費城警局局長丹妮兒·奧特洛(Danielle Outlaw)表示，夜間資源中心可以提供未成年人在宵禁 後，不用流落街頭的另一個安身之處。

現行法律規定，13歲以下的未成年人不得於晚間9點30分後在外閒晃，14歲到16歲青少年的宵禁時間為10點，16歲以上則無宵禁。

公共服務局表示，資源中心將於晚間7點到翌日清晨2點營業，分別位於：

●北費城(North Philly)：青年擁護者計畫(Youth Advocate Programs)將經營西傑佛遜街(W. Jefferson St.)900號的中心，收留隸屬警方第24、25和26轄區的青少年。

●西南費城(Southwest Philly)：愛心社區(Community of Compassion CDC Inc.)將營運席達爾大道(Cedar Ave.)6150號的中心，收留隸屬警方第12、16、18和19轄區的青少年。

●南費城(South Philadelphia)：多元社區服務(Diversified Community Services)將負責南20街(S. 20th St.)1920號的「狄克森之家」(Dixon House)，服務隸屬警方第1、13和17轄區的青少年。