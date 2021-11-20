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謊稱「駐敘美軍」詐40女騙得114萬 新州男認罪

編譯柯立偉／綜合報導
新澤西南部男子薩彭假稱自己是駐敘利亞美軍，透過約會軟體詐財，受騙總金額高達114萬元。圖為被告拿著大筆現金合照。(NBC電視台截圖)
新澤西南部男子薩彭假稱自己是駐敘利亞美軍，透過約會軟體詐財，受騙總金額高達114萬元。圖為被告拿著大筆現金合照。(NBC電視台截圖)

新澤西州聯邦代理檢察官瑞秋．霍尼格(Rachael Honig)宣布，新澤西南部男子薩彭(Rubbin Sarpong)於2016年至2019年間，假稱自己是駐敘利亞美軍，透過約會軟體與多名女子發展戀情，再以包括有大筆金條要運來美國等各種理由，向受害人詐欺取財，目前調查至少有40名受害人，受騙總金額高達114萬元。

薩彭於17日與檢察官就被指控的電信詐欺、共謀洗錢與逃漏稅等罪名達成認罪協議，並在位於肯登(Camden)的新澤西州聯邦地區法院認罪，同意除賠償受害人損失外，並向聯邦機關補繳應付稅款，估計共176萬元；法官定明年3月21日宣判。

根據檢察官起訴書，薩彭於2016年1月至2019年9月間，在「Plenty of Fish」、「Ourtime.com」、「Match.com」等多個約會平台上謊稱自己是駐敘利亞美軍，並與多名被害人發展戀情，待被害人上鉤後，就聲稱「在敘利亞繳獲恐怖分子大批金條」並須運送回美，向受害女子借錢籌措運費。

起訴書中指出，薩彭會把共犯的連絡資訊給受害女子，謊稱該名共犯是處理運送金條業務的專員，並向受害女子保證當金條抵美後，就會向長官報銷費用並對她清償，但事實上受害女子在匯款後就聯繫不上這位「駐敘美軍」，才驚覺受騙上當。

另一方面，依稅法相關規定，雖然這些詐欺所得屬不法收入，但仍需繳交所得稅；薩彭並未就他詐欺所得的114萬元向聯邦稅務機關申報，使稅收短少38萬7923元；薩彭在認罪協議中，同意除償還被害人的114萬元外，也會向稅務機關補繳應納稅款及遲繳的滯納金。

檢察官表示，薩彭被指控的罪名最高可能被判20年有期徒刑，併科25萬元罰金，另外還可依「犯罪所得」或「犯罪所生損失金額」的兩倍向被告課以懲罰性賠償金，視何者較高而定。

新澤西州 檢察官 詐欺

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