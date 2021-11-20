同事看A片、貼不雅照 羅謝爾公園市女警遭性騷 重啟審判

上訴法院宣布，重啟新澤西州羅謝爾公園市女警遭男同儕性騷擾的告訴案。(取材自推特)

上訴法院宣布重啟新澤西州 羅謝爾公園市(Rochelle Park)女警遭男同事性騷擾 的告訴案。

唐娜‧波卡羅(Donna Porcaro)曾是羅謝爾公園警局唯一女性，她在2017年提告，指出在擔任警察 的12年前，多次被開黃色笑話，或因外貌被同儕騷擾。不僅如此，同儕更曾不顧她的存在，在警局內看色情片。此外她也表示，警局內更貼著許多陰莖的照片，但有訪客來前，她會將圖片拿下。

波卡羅還指控警長不只並未出手阻止同儕的騷擾行為，更不時加入；在警局長的領導下，羅謝爾公園警局成為不友善的職場環境，還造成傷害。

但在2019年，高等法院法官瑪莉‧瑟柏(Mary F. Thurber)因部分指控已超過年兩期限，因此撤銷本案；但本周上訴法院重啟該案，將交由陪審團進行最終審判。

上訴法院表示，初審法院應接受受害者男性同儕的「累積效應」，應將由陪審團認定累積效應是否構成不友善的工作環境，觸犯新澤西州的「反歧視法」。

波卡羅的律師戈曼(Evan Goldman)說：「她是警局內唯一女性，大多數人不會抱怨。我告訴她法院將重啟本案，她非常高興。」戈曼表示，客戶也不排斥和解，「我希望我們避免走到審判這一步。」

波卡羅在2016年一次執勤受傷後退休，但她尋求轉而擔任警長秘書，但遭到拒絕，隨後提出告訴。她要求損失的工資補償，以及缺乏升遷機會。