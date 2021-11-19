我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

連鎖藥局CVS轉型「保健樞紐站」 未來3年將關900店

加州盈餘310億 居民又有紓困金可領了

推動族裔福祉 新州成立亞太裔委員會

編譯徐薏茹／綜合報導
新澤西州州長墨菲簽署法令，在州務廳成立新的「亞太裔委員會」，以推動該族裔社群福祉。(美聯社)
新澤西州州長墨菲簽署法令，在州務廳成立新的「亞太裔委員會」，以推動該族裔社群福祉。(美聯社)

新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)已簽署法令，在州務廳成立新的「亞太裔委員會」(Asian American Pacific Islander Commission)，以推動亞太裔社群福祉。

墨菲辦公室發表聲明，表示此擁有30名成員的委員會將負責制定政策以處理亞太裔社群的社會及經濟需求，並將要求該委員會向州長及州議會提交年度報告：墨菲說：「當我們慶祝他們為我們社會及經濟所做的重要貢獻時，我們也了解他們獲取經濟資源及機會所面臨的挑戰。」

新澤西州的亞太裔人口比例為美國第三大，該族群占新澤西州人口的十分之一。

成立亞太裔委員會的法案主要推動人包括州參議員戈帕爾(Vin Gopal)、琳達·格林斯坦(Linda Greenstein)，以及州眾議員穆克吉(Raj Mukherji)、史丹利(Sterley Stanley)、強森(Gordon Johnson)。

戈帕爾說：「新澤西州從成立之初就歡迎來自世界各地的移民，當我們在這個擁有多元文化的州邁進21世紀時，我們必須確保我們所有的人民，包括亞太裔，無論他們付出多少努力，皆能被珍視及受到鼓勵。」

身為「博根郡多元聯盟」(Bergen County Diversity Coalition)創辦成員的印度移民曼努.辛格(Manu Singh)說成立亞太裔委員會是正確的決定，她打算聯繫戈帕爾一同討論各種族群的需求，辛格建議從公平審計著手，找出教育、代表性、資源取得等關鍵領域的差距。

格林斯坦希望此委員會能教導居民有關亞太裔的文化，「去年在我們看到針對亞太裔社群所做出的仇恨行為後，現在比以往都更重要的是我們要努力提升亞太裔族群個人的意識，包含他們的文化貢獻，以及這個社群所面臨的議題。」

新澤西州 社群 移民

上一則

感恩節促銷多 電子產品最值得買

下一則

節日旅行旺季 雷根機場車位恐不足

延伸閱讀

多州開放…佛奇：都打補強針 明年春可望控制疫情

多州開放…佛奇：都打補強針 明年春可望控制疫情
新州支援與服務為弱勢族群送餐

新州支援與服務為弱勢族群送餐
美國雖祭出制裁 新疆棉製品仍能登上貨架

美國雖祭出制裁 新疆棉製品仍能登上貨架
共和黨西塔瑞利 否認州長選舉舞弊說

共和黨西塔瑞利 否認州長選舉舞弊說
新澤西州墨菲連任成功 共和黨西塔瑞利將提重新驗票

新澤西州墨菲連任成功 共和黨西塔瑞利將提重新驗票
墨菲險勝守住新澤西州 民主黨州長44年來首度連任成功

墨菲險勝守住新澤西州 民主黨州長44年來首度連任成功

熱門新聞

許多朋友、民眾，在鄭少雄遭槍殺地點獻花致意。(特派員黃惠玲／攝影)

痛失愛子 鄭少雄母親情緒崩潰 正趕辦簽證來美

2021-11-12 13:12

曾在現場搶救鄭少雄 芝大醫師：當時他已無脈搏及呼吸

2021-11-11 15:30
周玉慧日前涉嫌殺害一雙兒女，當地檢方12日公布兩名死者因窒息而亡，裁定這起案件為謀殺案。(桑莫賽郡警方提供)

新州華母涉殺子女案死因結果出爐：兩幼兒窒息而亡

2021-11-12 14:38
原本準備感恩節後的蘇瑞茲(左)與女友弗蘭科，上個月相繼染疫過世。(youtube截圖)

婚禮變葬禮 芝城情侶染疫雙亡

2021-11-16 10:56
新澤西州的跨性別少女珍．諾里在性別重置的過程中，得到家人無條件的支持，亞馬遜將她的故事拍成紀錄片「Always Jane」並在Prime Video上播放。(Getty Images)

「誤住男性軀殼」的跨性別少女 亞馬遜拍成紀錄片

2021-11-16 14:40
芝大鼓勵學生、教職員，多多利用緊急通報設備(圖右前方白色柱子)。(特派員黃惠玲／攝影)

芝大又現持槍搶匪 1職員校園研究中心前遇劫

2021-11-12 11:19

超人氣

更多 >
華裔女學生費城地鐵遭非裔群毆 警：4嫌將被控種族恐嚇

華裔女學生費城地鐵遭非裔群毆 警：4嫌將被控種族恐嚇
前公安副部長孟宏偉妻 首度露面受訪 批中國政府是怪物

前公安副部長孟宏偉妻 首度露面受訪 批中國政府是怪物
拜登遭爆和賀錦麗嚴重失和 福斯新聞：可能換副手

拜登遭爆和賀錦麗嚴重失和 福斯新聞：可能換副手
汽車司機誤將油門為剎車 開進中餐館 食客被撞飛

汽車司機誤將油門為剎車 開進中餐館 食客被撞飛
美籍華人遭中國禁止離境數年 拜習會前獲准返美

美籍華人遭中國禁止離境數年 拜習會前獲准返美