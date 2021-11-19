推動族裔福祉 新州成立亞太裔委員會

新澤西州州長墨菲簽署法令，在州務廳成立新的「亞太裔委員會」，以推動該族裔社群福祉。(美聯社)

新澤西州 州長墨菲(Phil Murphy)已簽署法令，在州務廳成立新的「亞太裔委員會」(Asian American Pacific Islander Commission)，以推動亞太裔社群 福祉。

墨菲辦公室發表聲明，表示此擁有30名成員的委員會將負責制定政策以處理亞太裔社群的社會及經濟需求，並將要求該委員會向州長及州議會提交年度報告：墨菲說：「當我們慶祝他們為我們社會及經濟所做的重要貢獻時，我們也了解他們獲取經濟資源及機會所面臨的挑戰。」

新澤西州的亞太裔人口比例為美國第三大，該族群占新澤西州人口的十分之一。

成立亞太裔委員會的法案主要推動人包括州參議員戈帕爾(Vin Gopal)、琳達·格林斯坦(Linda Greenstein)，以及州眾議員穆克吉(Raj Mukherji)、史丹利(Sterley Stanley)、強森(Gordon Johnson)。

戈帕爾說：「新澤西州從成立之初就歡迎來自世界各地的移民 ，當我們在這個擁有多元文化的州邁進21世紀時，我們必須確保我們所有的人民，包括亞太裔，無論他們付出多少努力，皆能被珍視及受到鼓勵。」

身為「博根郡多元聯盟」(Bergen County Diversity Coalition)創辦成員的印度移民曼努.辛格(Manu Singh)說成立亞太裔委員會是正確的決定，她打算聯繫戈帕爾一同討論各種族群的需求，辛格建議從公平審計著手，找出教育、代表性、資源取得等關鍵領域的差距。

格林斯坦希望此委員會能教導居民有關亞太裔的文化，「去年在我們看到針對亞太裔社群所做出的仇恨行為後，現在比以往都更重要的是我們要努力提升亞太裔族群個人的意識，包含他們的文化貢獻，以及這個社群所面臨的議題。」