新州白警比率 高於人口占比2成

新澤西州警務部門警察的白人比例偏高，未能反映人口多元，對於公共安全是潛在的威脅。圖為大批警察在澤西市參加一名同袍的喪禮。(Getty Images)

鑒於歷史因素，種族平等在美國是一個相當敏感，但也相當獲重視的一個議題，社會上不論公私部門，都努力在單位內部盡可能反映當地種族比率；然而，調查統計全美人口組成最多元的新澤西州，警務部門警察 的種族分配比率卻極度失衡，無法反映人種多元性，對於公共安全是潛在的威脅。

據新澤西先鋒報(NJ Advance)調查，新州 約有54%的人口為白人，但全州各警局白人警察的比率平均占74%，不僅高出其背後所代表的種族20個百分比，也比全國平均的71.5%要高；而西語裔人口在新州約占21%，但警務機關中的西語裔警察占比不到15%；非裔 占新州人口的13%，但只有約9.5%警察是非裔；相比西語裔與非裔，亞裔比率更低：人數占新州人口10%，但警察局只有1%的亞裔警察。

此外，蓋洛普(Gallup)民調公司7月時公布民眾對警察的信任程度，發現有56%的白人受訪者表示相信警察，但信任警察的非裔民眾只有27%，導致警方在調查案件、蒐集證據時，無法獲得社區民眾的配合。

維克森林大學(Wake Forest University)警務學學者查維斯(Kami Chavis)說：「警察是社區中的和平維護者，但種族比率的失衡讓警察看起來像是『殖民占領者』，不像『公共秩序守護者』。」

新澤西州警察局表示，有注意到警察種族分配與社區實際情形不合比率的問題，會嚴肅看待並將此列為重要改革目標；前警官迪拉德(Harrison Dillard)指出，新州警察與民眾種族比率失衡的問題，正是導致民眾普遍不信任警察的原因；他說：「人們看到『長得與他們像』的人就會比較信任，反過來說，非裔民眾看到白人員警，潛意識就會把他們當『占領者』而不是警察。」

莫塞郡(Mercer)尤因鎮(Ewing)警長羅德(Albert Rhodes)也認為：「弭平警務系統內的種族不均是警方的責任，我們會努力達成此目標。」