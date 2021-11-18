華夏中文學校 300教職員「雙線」交流

華夏中文學校本月6日舉辦「教師培訓及學校管理研討年會」，圖為校方向優秀教師和義工頒獎。（華夏中文學校提供）

華夏中文學校本月6日舉辦「教師培訓及學校管理研討年會」，採線上、線下相結合的方式，內容包括網上教師培訓課程和論壇。華夏總校20所分校的負責人、教師和教務人員300多人出席。

當天上午的 「雲講座」邀請了耶魯大學的李戎真教授、北京語言大學漢語國際教育 研究院鄭艷群教授、哥倫比亞大學 東亞語言文化系高級講師、中文部副主任史中琦老師及夏威夷大學東亞語文系王海丹副教授，分別研討「疫情 後，如何讓中文教學與時俱進」、「如何促進中文教學改革創新的混合新模式」、「線上線下，何去何從—後疫情時代的漢語課程與漢語老師」及「有效的華校中文教育的宗旨、理念與策略」。幾位教授都不謀而合地就個性化教育提出了自己獨到的見解。

下午的實體會則邀請哥倫比亞大學的高級講師閻玲老師分享了她對 「遠程教學與課堂教學的互鑒與互補」的理解和認識，為後疫情時代的教學提供了很好的借鑒與啟發。與會的華夏骨幹們探討了學校經營、教學管理中的經驗和體會，氣氛熱烈 。

總校長張涼在晚宴上回顧了過去兩年華夏中文學校各個部門舉辦的重大活動。 晚會還表演了精采的節目。

本屆年會頒發了四個獎項。劉宏傑董事長為13位義工頒發了總統義工獎；胡克平副總校長和薄英戡部長為27位義工頒發了總校義工獎；張涼總校長和遊牧副總校長分別為29位教師頒發了總校與分校優秀園丁獎。