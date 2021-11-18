我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彭帥之信：中國官媒代發的「我很好」有3個疑點

拜登推銷基建 稱有助「制衡中國」學者：研發才是關鍵

華夏中文學校 300教職員「雙線」交流

記者劉偉／新澤西州報導
華夏中文學校本月6日舉辦「教師培訓及學校管理研討年會」，圖為校方向優秀教師和義工頒獎。（華夏中文學校提供）
華夏中文學校本月6日舉辦「教師培訓及學校管理研討年會」，圖為校方向優秀教師和義工頒獎。（華夏中文學校提供）

華夏中文學校本月6日舉辦「教師培訓及學校管理研討年會」，採線上、線下相結合的方式，內容包括網上教師培訓課程和論壇。華夏總校20所分校的負責人、教師和教務人員300多人出席。

當天上午的 「雲講座」邀請了耶魯大學的李戎真教授、北京語言大學漢語國際教育研究院鄭艷群教授、哥倫比亞大學東亞語言文化系高級講師、中文部副主任史中琦老師及夏威夷大學東亞語文系王海丹副教授，分別研討「疫情後，如何讓中文教學與時俱進」、「如何促進中文教學改革創新的混合新模式」、「線上線下，何去何從—後疫情時代的漢語課程與漢語老師」及「有效的華校中文教育的宗旨、理念與策略」。幾位教授都不謀而合地就個性化教育提出了自己獨到的見解。

下午的實體會則邀請哥倫比亞大學的高級講師閻玲老師分享了她對 「遠程教學與課堂教學的互鑒與互補」的理解和認識，為後疫情時代的教學提供了很好的借鑒與啟發。與會的華夏骨幹們探討了學校經營、教學管理中的經驗和體會，氣氛熱烈 。

總校長張涼在晚宴上回顧了過去兩年華夏中文學校各個部門舉辦的重大活動。 晚會還表演了精采的節目。

本屆年會頒發了四個獎項。劉宏傑董事長為13位義工頒發了總統義工獎；胡克平副總校長和薄英戡部長為27位義工頒發了總校義工獎；張涼總校長和遊牧副總校長分別為29位教師頒發了總校與分校優秀園丁獎。

疫情 教育 哥倫比亞大學

上一則

「21世紀博弈中崛起的中國」學術研討會

下一則

大芝加哥消費旺 前半年花掉720億 得益於疫苗、紓困金

延伸閱讀

民俗文化種子教師研習 許惠珍示範串珠

民俗文化種子教師研習 許惠珍示範串珠
休士頓中文學校聯誼會繪本研習 廣受好評

休士頓中文學校聯誼會繪本研習 廣受好評
核桃高中15青少年獲總統義工獎 1年服務2112小時

核桃高中15青少年獲總統義工獎 1年服務2112小時
2華語文學習中心 感恩節交流

2華語文學習中心 感恩節交流
南加兩所「台灣華語文學習中心」舉行感恩節跨文化交流

南加兩所「台灣華語文學習中心」舉行感恩節跨文化交流
橙縣靈糧中文學校 漢字文化節落幕

橙縣靈糧中文學校 漢字文化節落幕

熱門新聞

許多朋友、民眾，在鄭少雄遭槍殺地點獻花致意。(特派員黃惠玲／攝影)

痛失愛子 鄭少雄母親情緒崩潰 正趕辦簽證來美

2021-11-12 13:12

曾在現場搶救鄭少雄 芝大醫師：當時他已無脈搏及呼吸

2021-11-11 15:30
周玉慧日前涉嫌殺害一雙兒女，當地檢方12日公布兩名死者因窒息而亡，裁定這起案件為謀殺案。(桑莫賽郡警方提供)

新州華母涉殺子女案死因結果出爐：兩幼兒窒息而亡

2021-11-12 14:38
原本準備感恩節後的蘇瑞茲(左)與女友弗蘭科，上個月相繼染疫過世。(youtube截圖)

婚禮變葬禮 芝城情侶染疫雙亡

2021-11-16 10:56
新澤西州的跨性別少女珍．諾里在性別重置的過程中，得到家人無條件的支持，亞馬遜將她的故事拍成紀錄片「Always Jane」並在Prime Video上播放。(Getty Images)

「誤住男性軀殼」的跨性別少女 亞馬遜拍成紀錄片

2021-11-16 14:40
芝大鼓勵學生、教職員，多多利用緊急通報設備(圖右前方白色柱子)。(特派員黃惠玲／攝影)

芝大又現持槍搶匪 1職員校園研究中心前遇劫

2021-11-12 11:19

超人氣

更多 >
8次讓打911看護不理 布碌崙9旬華翁離世 家屬告護理公司

8次讓打911看護不理 布碌崙9旬華翁離世 家屬告護理公司
對非裔輸亞裔無緣波士頓市長「失望」？美媒刪推文認錯

對非裔輸亞裔無緣波士頓市長「失望」？美媒刪推文認錯
孫道存喊「生命十分有限」想減刑 才不到一年就病逝

孫道存喊「生命十分有限」想減刑 才不到一年就病逝
高通膨元凶不是缺貨 是美國巨獸狂吃被噎到

高通膨元凶不是缺貨 是美國巨獸狂吃被噎到
張柏芝14歲兒子帥照曝光 側臉激似謝霆鋒

張柏芝14歲兒子帥照曝光 側臉激似謝霆鋒