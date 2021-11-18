經費吃緊 分配不公 賓州6鄉村學區告州府

賓州六個鄉村地區的學區，因經費不足控告州政府，要求分配更多預算予經費吃緊的學區。(美聯社)

賓州 六個鄉村地區的學區 ，因經費不足控告州政府及州議會領導人，要求分配更多預算 予經費吃緊的學區；不過代表被告州議員的律師表示 ，資源不均的現象未違憲，州政府並無剝奪孩子的受教權。

賓州豹谷學區(Panther Valley School District)等六個學區告上州政府；豹谷教育總監麥克安德魯(David McAndrew)表示，動用紓困救濟金補足預算已是唯一的辦法。

在州法院出庭，麥克安德魯表示在學區內，每一位學童獲得分配的平均預算，在全賓州敬陪末座。原告律師表示，平均預算甚至是賓州底層的20%。麥克安德魯表示：「學區內每75位幼稚園學童才有一間廁所，屋頂漏水，每次下雨後，更得動用抽水機。」

此外他也指出學區內班級人數過多，幼稚園一班平均29人；甚至有七年級班級多達37人，在科學課六至八人共用一個顯微鏡。他說：「我看見孩子錯失許多學習的機會，這並不公平，我要求賓州州政府給予協助。」豹谷地區民眾並不富裕，但稅率卻是賓州第10高。

麥克安德魯說：「我們總不能一直向納稅人伸手要錢，要求老師做白工。我們必須有資金來源，來教育下一代。」

麥克安德魯表示根據州政府資料，豹谷學區56%的學生為經濟弱勢，但他表示真實狀況可能接近70%。他認為財政拮据的狀況只會更糟，而且社區內提供最多400個工作機會的企業，更將工廠搬遷至佛羅里達州。

此外本學區因薪資問題，更難吸引教師前來任教，新進教師起薪不到3萬8000元。而且豹谷的學生評量成績也低於賓州平均，新冠肺炎疫情後更遭受打擊。與資源充足的地區相比，更無法讓每一位學生享有電腦或其他裝置。但眾議會議長卡特勒(Bryan Cutler)的律師表示，學區已具備基本的教學資源。

州府院的審判預計將耗時八至10周，出庭作證的除了教職員外，還有家長以及學校經費和學生能力評估方面的專家。