新州支援與服務為弱勢族群送餐

新冠肺炎疫情 讓中小型企業大受衝擊，許多弱勢民眾處境更如雪上加霜；紐約時報報導，新澤西州 政府已計畫將慈善組織、中小型餐飲業者串連起來，為弱勢民眾提供送餐服務，以達到「三贏」的效果。

該計畫名為「支援及服務計畫」(Sustain and Serve)，由新州 經濟發展廳提出，計畫內容為向慈善組織撥款，每個組織可得到10萬至200萬元不等的資金，再讓慈善組織與餐飲業者合作，為弱勢民眾提供送餐服務。

此舉並不僅止於弱勢民眾的福利，更要確保疫情衝擊經濟時，支持慈善組織與餐飲業者的財務狀況，尤其是中小型業者，故經濟發展廳官員塔拉．科爾登(Tara Colton)表示，試用計畫的餐廳聘用的員工不應超過50人，才算是符合計畫宗旨。

目前新州政府已撥款3400萬元給29個組織，州長墨菲(Phil Murphy)本月宣布，還會再撥款1000萬元。

新州餐飲及旅宿協會(NJ Restaurant & Hospitality Association)主席戴娜．蘭斯洛提(Dana Lancellotti)表示，雖然目前經濟反彈，但一些業者仍面臨勞動力短缺及供應鏈危機的壓力，此計畫能夠讓一些業者更有能力增加人手。

新州大型食物銀行、社區食物銀行(Community Food Bank)總裁羅格貴茲(Carlos Rodriguez)表示，在疫情之前，新州約有70萬人有三餐不繼的風險，到去年9月，此數字達到120萬的高峰，到現在，仍有至少80萬人有三餐不繼的風險。

面臨此風險的民眾，包括年長者、身心障礙人士等，不過也有些民眾雖有工作，但收入有限、且為了不致淪落街頭，而將大部分的收入支付在房租，衝擊三餐預算。

羅格貴茲表示，消除三餐不繼的根本方式，是確保大家都能夠充分就業。