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大眾翻譯邀請專家雲端演講 ~ 中國資本市場回顧與展望

本報新澤西訊

  具有“翻譯界哈佛”之稱的美國蒙特雷國際關係學院 （Middlebury Institute of International Studies at Monterey簡稱MIIS）華裔學者張孟、海倫·巴特利特（ Helen Bartlett）聯合創辦的非盈利機構“大眾翻譯”（英文名Translators for Elders），日前邀請中國資本市場最早的從業者之一、哈佛大學高級研究員、知名的資本市場專家徐建明，在雲端為MIIS演講，主題為《中國資本市場回顧與展望》，MIIS筆譯口譯及語言教育研究院白瑞蘭院長(Dean Laura Burian)親臨現場，演講深受聽眾歡迎。

  這次活動由張孟以中文主持，現場開設中、西、法、俄、德、日、韓、英8個語種口譯頻道，同傳翻譯。可謂大陣勢。白院長也以中文致歡迎詞。曾擔任美國前第一夫人蜜雪兒·奧巴馬訪華的口譯員的她，中文一流。她稱讚張孟組織這項有意義的活動，同時感謝參與現場口譯的教授、學生。

  徐建明在短短一個多小時內，從中國91年GDP僅兩萬億人民幣到現在百萬億；從最早十幾家股票，購股要半夜排隊，發展到現在4500家上市公司，股民選擇多樣化，成為世界第二大資本市場；從吉利收購沃爾沃、萬象集團比亞迪、三一重工、福耀玻璃等中國上市公司的成功個案，濃縮回顧中國資本市場的成長。同時展望未來，認為中國因為人才濟濟、市場、應用前景廣闊，是世界資本市場最有潛力、最值得投資的地方，他歡迎外資來華。現場互動中，他回答了聽眾許多資本市場和中美關係的尖銳與前沿的問題

  此次擔任現場口譯的教授是，MIIS口譯教授 Samuel Jaemin Kim (精通韓語）; MIIS 口譯教授 Dmitry Buzadzhi（精通德語，俄語），學生口譯員為MIIS口譯專業二年級學生。主辦人張孟與校方、聽眾都認為，這次活動不但讓美國高校學者瞭解中國，學習金融知識，也促進了中美學界的友好交流，同時，也是MIIS畢業班同學實戰練習口譯的極佳機會，是很有意義的。(記者 劉偉報導)

中國 美國 雲端

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