大眾翻譯邀請專家雲端演講 ~ 中國資本市場回顧與展望

具有“翻譯界哈佛”之稱的美國 蒙特雷國際關係學院 (Middlebury Institute of International Studies at Monterey簡稱MIIS)華裔學者張孟、海倫·巴特利特( Helen Bartlett)聯合創辦的非盈利機構“大眾翻譯”(英文名Translators for Elders),日前邀請中國 資本市場最早的從業者之一、哈佛大學高級研究員、知名的資本市場專家徐建明,在雲端 為MIIS演講,主題為《中國資本市場回顧與展望》,MIIS筆譯口譯及語言教育研究院白瑞蘭院長(Dean Laura Burian)親臨現場,演講深受聽眾歡迎。

這次活動由張孟以中文主持,現場開設中、西、法、俄、德、日、韓、英8個語種口譯頻道,同傳翻譯。可謂大陣勢。白院長也以中文致歡迎詞。曾擔任美國前第一夫人蜜雪兒·奧巴馬訪華的口譯員的她,中文一流。她稱讚張孟組織這項有意義的活動,同時感謝參與現場口譯的教授、學生。

徐建明在短短一個多小時內,從中國91年GDP僅兩萬億人民幣到現在百萬億;從最早十幾家股票,購股要半夜排隊,發展到現在4500家上市公司,股民選擇多樣化,成為世界第二大資本市場;從吉利收購沃爾沃、萬象集團比亞迪、三一重工、福耀玻璃等中國上市公司的成功個案,濃縮回顧中國資本市場的成長。同時展望未來,認為中國因為人才濟濟、市場、應用前景廣闊,是世界資本市場最有潛力、最值得投資的地方,他歡迎外資來華。現場互動中,他回答了聽眾許多資本市場和中美關係的尖銳與前沿的問題

此次擔任現場口譯的教授是,MIIS口譯教授 Samuel Jaemin Kim (精通韓語); MIIS 口譯教授 Dmitry Buzadzhi(精通德語,俄語),學生口譯員為MIIS口譯專業二年級學生。主辦人張孟與校方、聽眾都認為,這次活動不但讓美國高校學者瞭解中國,學習金融知識,也促進了中美學界的友好交流,同時,也是MIIS畢業班同學實戰練習口譯的極佳機會,是很有意義的。(記者 劉偉報導)