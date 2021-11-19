費城東北區發展會三週年慶暨首任會長就職典禮 熱鬧沸騰

東北區發展會成員向嘉賓敬酒，右5，6為首任會長黃彗斌、黃麗清，左4-7及左1分別為執行董事蕭啟津、張善星，董事鄒明輝、林靜、陳旎旎。

費城 東北區發展會（Northeast Philadelphia Development Corporation，以下簡稱「發展會」）於11月14日隆重舉辦三週年慶暨首任會長就職典禮。費城市議員黑楠(Bobby Henon)、斯奎拉（Mark Squilla）、賓州 州議員霍恩斯坦（Joseph Hohenstein）、賓州州長亞太裔事務辦公室主任孫一、費城商業局亞裔事務部主任王婷、費城市政府國際商務處處主任闕光賢、市政府人際關係委員會主任Randy Duque, 協勝公會元老陳姿，以及費城各社團僑領、商界精英等500餘位中西嘉賓出席活動。

慶典活動在鑼鼓聲響的金獅賀瑞中拉開帷幕，喜慶歡樂的氣氛一掃新冠疫情帶來的陰霾，場面相當沸騰熱鬧。

執行董事蕭起津致開幕辭，感謝各位蒞臨嘉賓，他表示，發展會是三年前由一群志同道合的夥伴自掏資金開始啓動。做為非盈利機構，成立的初衷是為華人 辦事，在政府機構、各族裔朋友間架起溝通的橋樑，為有需要的華人、社區居民提供無償幫助，讓華裔能更好地融入社會。

蕭起津總結過往三年為社區所作出的服務，他說道，三年來的努力，承載著歲月悠悠；三年來的執著，鐫刻著不懈的追求；三年來的進取，成就了今天的成績，這一切離不開大家的鼎力支持和幫助。三年來幾十場各類型活動，均由發展會的董事及義工們完成，為維護華人利益，提升居民生活幸福感，從未收取任何報酬。發展會從成立之初不被看好，到現在已獲眾多社區居民認可。在幾位董事的自募資金下，發展會擁有了屬於自己的辦公樓。與此同時，本次慶典還得到了一位華人慈善企業家捐款10萬美元。感謝所有支持的朋友，“我們的努力沒有白費，相信努力終會得到回饋“。

執行董事張善星表示，隨著發展會逐漸壯大，事務管理需求日增，董事會決定聘任黃慧斌、黃麗清為首任會長，與五位董事一起，攜手為社區服務。期待他們施展才能，帶領董事局朝更高更遠的目標邁進。

新任會長黃慧斌、黃麗清致辭感謝大家的信任，他們表示，成績屬於昨天，未來更需努力。不會停止腳步，將繼續努力，為繁榮社區奉獻力量，促進費城東北區的全面發展，為促進中美兩國友好發展作出積極貢獻。

孫一、市議員黑楠、斯奎拉、霍恩斯坦、闕光賢等嘉賓紛紛發言，贊揚發展會竭誠為社區群眾服務，成績有目共睹。費城東北區作為新興華人社區，發展會推進了社區各族裔民眾的團結共贏。他們表示，政府支持華裔居民保持傳統文化，相互協作，無論在生活環境和教育等方面，政府都將為居民提供高質量的保障。政府官員們分別代表賓州州長、費城市長、費城市議會，向發展會頒發了賀函。

好心情舞蹈隊向發展會送上了生日蛋糕，並表演了精彩的舞蹈節目。Live賭場提供了抽獎獎品，將晚會氣氛推向高潮。慶典活動由蕭哲鑫、楊笑笑擔任主持。（圖文報導：彭林）