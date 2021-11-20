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費城 鴻基工程顧問公司 45 年經驗 一條龍服務

費城訊

  費城「鴻基工程顧問公司」從申請賓州、新澤西州、馬里蘭州、德拉瓦州所有工證，從策畫工程圖、協助工程檢查至順利竣工，一條龍服務。

  公司總裁陳建開表示，他是大費城四州地區第一位從事裝修工程的華裔，鑒於大批不諳英語的新移民投入裝修界，他以多年的經驗協助許多業者，遵照州市政府的法律規定申請各類執照及監督施工，讓顧客、裝修業主及政府主管單位三方面都能滿意的情況下順利完工。鴻基工程擁有500萬保險，這是一般業者很少提供的保障，為顧客申請所有開工證，工程師長駐測畫工程圖。

  陳建開總裁現任賓州公證員，市府公文辦理員，曾任費城區國會議員華裔事務顧問，費城市長華裔事務顧問。持有費城、賓州、新澤西州、馬里蘭州、德拉瓦州等土木、水、電工程執照，有持牌工程師長駐服務，大小工程歡迎洽詢。

  鴻基為各階層生意業者或私人辦理餐館、雜貨店，裝修工牌照，服務包括聯邦、州府及市府。解決所有裝修建築上難題，指導施工和輔助檢查通過，為工商和住宅樓宇建築設計服務，解決和修改新舊建築的各類問題；測畫工商餐館、私人住宅圖，為各建築裝修業者或私人領取水電局建築開工許可證。另外還有各種文件翻譯、公證，代辦公司成立及各種移民申請等服務。

  鴻基工程顧問華埠總公司地址：1009 Race St. Phila, PA19107，電話:267-928-2888，267-858-4410，Fax：267-928-2713，Email:[email protected]

費城 新澤西州 華裔

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