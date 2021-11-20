感恩節黑五將至 Qbedding 療癒上新品 折中折驚喜不斷

Qbedding深秋感恩送溫暖，本次黑五 活動僅限Qbedding.com 和新澤西 愛迪生門店。活動分為兩個時間段：11.20-11.23為黑五預熱，每日上新優惠低至85折,11月24日門店休息一天（但網站開始正式黑五活動）, 11.25- 11.28為正式黑五，熱銷商品低至7.5折,當療癒的花草風與最高級的長絨棉結合，您怎麼能不擁有？Qbedding 首度嘗試沉穩優雅的新品不容錯過。

歐美花草風，也叫做田園或鄉村風格。經常運用米色作底，並搭配暖色系花卉及葉子，懷舊感是重點。日韓系花草風，日韓系的花草風常看到元素衝撞的創意。利用小格紋或是亮色系的素色像是暖黃色，桃紅色，反而有聚焦的功效，更有亮點。

長絨棉的生長期比一般棉花多10-15天，需要肥沃的土壤和充足的陽光，因此日照長的地區更適合長絨棉生長。 如此高要求的生長環境使得長絨棉更顯珍貴，根據國際貿易中心表示，長絨棉的產量只占全世界棉花產量的3%。纖維較長的長絨棉可紡出更細長的紗線，製品平滑親膚更耐用，帶有絲綢般的光澤和觸感。

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