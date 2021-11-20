我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英媒：首相強生考慮外交杯葛北京冬奧

拜登健檢結果出爐 常清喉嚨、走路僵硬原因曝光

感恩節黑五將至 Qbedding 療癒上新品 折中折驚喜不斷

新澤西訊

  Qbedding深秋感恩送溫暖，本次黑五活動僅限Qbedding.com 和新澤西愛迪生門店。活動分為兩個時間段：11.20-11.23為黑五預熱，每日上新優惠低至85折,11月24日門店休息一天（但網站開始正式黑五活動）, 11.25- 11.28為正式黑五，熱銷商品低至7.5折,當療癒的花草風與最高級的長絨棉結合，您怎麼能不擁有？Qbedding 首度嘗試沉穩優雅的新品不容錯過。

  歐美花草風，也叫做田園或鄉村風格。經常運用米色作底，並搭配暖色系花卉及葉子，懷舊感是重點。日韓系花草風，日韓系的花草風常看到元素衝撞的創意。利用小格紋或是亮色系的素色像是暖黃色，桃紅色，反而有聚焦的功效，更有亮點。

  長絨棉的生長期比一般棉花多10-15天，需要肥沃的土壤和充足的陽光，因此日照長的地區更適合長絨棉生長。 如此高要求的生長環境使得長絨棉更顯珍貴，根據國際貿易中心表示，長絨棉的產量只占全世界棉花產量的3%。纖維較長的長絨棉可紡出更細長的紗線，製品平滑親膚更耐用，帶有絲綢般的光澤和觸感。

  QBEDDING安全、舒適的購物環境期待您的光臨，也可到QBedding的24小時線上網店購買，安心直送到家！ 地址：561 US-1 Suite D2, Edison, NJ 08817(週一至週日10:00am to 17:00pm) ，電話：732-482-9100，北美總部公眾號網站：WWW.QBEDDING.COM。

黑五 新澤西

上一則

費城 鴻基工程顧問公司 45 年經驗 一條龍服務

下一則

古鉑珠寶50年 詮釋完美精緻 專屬定製 打造獨一無二的您

延伸閱讀

疫情發展 佛奇：已接種家庭 安心過感恩節和聖誕節

疫情發展 佛奇：已接種家庭 安心過感恩節和聖誕節
夏樂感恩節遊行24日登場 敦煌藝術團演出

夏樂感恩節遊行24日登場 敦煌藝術團演出
迦南美食 感恩節火雞/套餐/宴席特價優惠

迦南美食 感恩節火雞/套餐/宴席特價優惠
今年感恩節禮物很「疫」樣 華人分享好「疫」禮

今年感恩節禮物很「疫」樣 華人分享好「疫」禮
Theranos詐騙案 女患者血檢現男性蛋白質 荷姆斯遭質疑

Theranos詐騙案 女患者血檢現男性蛋白質 荷姆斯遭質疑
女患者血液中發現男性蛋白質 荷姆斯難以自圓其說

女患者血液中發現男性蛋白質 荷姆斯難以自圓其說

熱門新聞

許多朋友、民眾，在鄭少雄遭槍殺地點獻花致意。(特派員黃惠玲／攝影)

痛失愛子 鄭少雄母親情緒崩潰 正趕辦簽證來美

2021-11-12 13:12
周玉慧日前涉嫌殺害一雙兒女，當地檢方12日公布兩名死者因窒息而亡，裁定這起案件為謀殺案。(桑莫賽郡警方提供)

新州華母涉殺子女案死因結果出爐：兩幼兒窒息而亡

2021-11-12 14:38
14名嫌犯衝入橡樹溪購物中心內的Louis Vuitton店，搶走總值10萬元的商品。(警方影片截圖)

14嫌同時作案 芝LV名牌店遭結夥洗劫

2021-11-19 09:13
原本準備感恩節後的蘇瑞茲(左)與女友弗蘭科，上個月相繼染疫過世。(youtube截圖)

婚禮變葬禮 芝城情侶染疫雙亡

2021-11-16 10:56
凱蒂市零售竊盜集團的贓物多到得用電梯搬運。（哈里斯縣第五分局）

「你要什麼 我去偷給你」 有組織犯罪染指全美零售店

2021-11-19 18:17
新澤西州的跨性別少女珍．諾里在性別重置的過程中，得到家人無條件的支持，亞馬遜將她的故事拍成紀錄片「Always Jane」並在Prime Video上播放。(Getty Images)

「誤住男性軀殼」的跨性別少女 亞馬遜拍成紀錄片

2021-11-16 14:40

超人氣

更多 >
6年前子離世 兒媳婦堅生下遺腹子 6年後婆婆挽她送出嫁

6年前子離世 兒媳婦堅生下遺腹子 6年後婆婆挽她送出嫁
誤當成攻擊者華男深夜被刺 倒在疑似賣春場所前身亡

誤當成攻擊者華男深夜被刺 倒在疑似賣春場所前身亡
賓州華男最後14秒錄影曝光…陳智博投降遭槍殺 父母告州警

賓州華男最後14秒錄影曝光…陳智博投降遭槍殺 父母告州警
拜登再迎重大勝利 眾院通過1.75兆美元社會支出法案

拜登再迎重大勝利 眾院通過1.75兆美元社會支出法案
基諾沙暴動中槍殺兩人 陪審團判瑞登豪斯無罪

基諾沙暴動中槍殺兩人 陪審團判瑞登豪斯無罪