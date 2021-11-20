古鉑珠寶50年 詮釋完美精緻 專屬定製 打造獨一無二的您

感恩節將至，古鉑珠寶為感謝大家多年來的厚愛，現有一百多種名錶和珠寶包括格拉蘇蒂、蕭邦、浪琴、雅典、泰格豪雅、愛馬仕、艾美等優質品牌超低價酬賓，歡迎把握機會親臨選購。

50年家族經營的古鉑珠寶(Cooper Jewelers)，位於新州 Warren市。半世紀以來古鉑珠寶以無與倫比的品質、卓越的工藝和熱忱的客服自豪，並一直堅信珠寶和手錶製作是真正的藝術表現形式。古鉑珠寶擁有一群訓練有素的敬業專業人士，從為客戶定製設計珠寶到精美高級名錶，都可以滿足您對高級珠寶的所有需求。

古鉑定製設計的高級珠寶每一件都由設計師為您量身打造，由大師級工匠在古鉑的工作室手工製作完成，從設計到成品都凸顯您的尊貴和獨一無二。除了定製作品外，珠寶系列還包括來自 Yvel、Chimento、Chopard、Hildago、Ritani 和 Memoire 的作品。銀飾系列不僅包括精美的珠寶首飾，還包括適合任何場合的禮物。古鉑珠寶的使命就是致力於滿足並超越您的所有期望，同時為您提供應得的世界級客戶服務。

古鉑的精美高檔手錶系列包括Cartier，Jaeger Le Couture，IWC，Tudor，Baume et Mercier, Glashutte， Chopard，LONGINES，Tag Heuer等品牌，同時還提供 Mont Blanc 和 Dunhill 文具系列和配件。

除了珠寶定製和手錶系列外，古鉑還提供維修服務，能夠對所有品牌的機械表、自動表和石英表進行必要的維修，並且在維修或保養您的手錶時都使用原始製造商的零件。與手錶維修一樣，古鉑還提供珠寶維修服務，經驗豐富且訓練有素的專業人員為您提供包括修改戒指尺寸，鏈條或手鏈的焊接，尺寸調整，鑽石和寶石的鑲嵌，重新設計和雕刻等服務。

古鉑珠寶電話: 908- 222-3388，地址：51 Mountain Blvd, Warren, NJ 07059。歡迎大家線上或親臨店內選購！www.cooperjewelers.com。