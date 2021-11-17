我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中關稅戰讓步？美重新豁免太陽能模組關稅 還可退稅

彭帥在哪裡？大坂直美加入聲援 直嗆審查不OK

澤西海岸淹怕了 貝黑德市政府擬訂計畫對抗潮汐氾濫

編譯陳韻涵／綜合報導
新澤西州澤西海岸地方政府決定自己想辦法解決洪患問題，不再等待州政府或聯邦官員出手相助。圖為位於澤西海岸的貝黑德市飽受「潮汐氾濫」。 (美聯社)
新澤西州澤西海岸地方政府決定自己想辦法解決洪患問題，不再等待州政府或聯邦官員出手相助。圖為位於澤西海岸的貝黑德市飽受「潮汐氾濫」。 (美聯社)

新澤西州澤西海岸(Jersey Shore)地方政府決定自己想辦法解決洪患問題，不再等待州政府或聯邦官員出手相助。

新澤西州海洋縣自治市貝黑德(Bay Head)正在研擬避免或降低「晴天氾濫」(又稱潮汐氾濫)的辦法，這種洪患受潮汐、海平面升高與風暴相關的天候因素影響。 

新澤西州環境保護廳與陸軍工兵團已提出160億元的沿海城鎮防洪計畫，利用閘門調節洪水並抬高近1萬9000戶鄰近住宅的地基。

不過，由共和黨領導的富裕貝黑德市居民等不及州與聯邦計畫預定的2030年計畫，認為應該盡早動工。

10月底一個小風暴通過新州沿海，導致貝黑德嚴重淹水，慘況堪比2012年9月的超級颶風珊迪(Superstorm Sandy)，部分地區積水五天才退去。

84歲居民卡羅‧塔西尼(Carol Tassini)說：「我回不了自己家，三度調頭，這是長久以來最慘的一次。」

貝黑德市長柯提斯(Bill Curtis)表示，淹水在他一生中，宛如貝黑德日常的一部分，但近幾次的狀況讓他警覺情況嚴重，「是時候做些什麼，每況愈下，我們受夠了」。

貝黑德市政府9日於市民大會上公布的初步計畫列出短期與長期措施，整合州或聯邦計畫，增設史考渠道(Scow Ditch)水閘門，該渠道由北向南從暮光湖(Twilight Lake)通往巴尼加特海灣(Barnegat Bay)。

此外，貝黑德市將在暮光湖沿岸興建土坡，以防湖水溢流；土坡上會栽種植被與樹木，形成環保人士倡議的「生命力海岸線」(living shoreline)。

貝黑德環境委員會成員麥考伊(Rick McGoey)表示，潮汐氾濫每年出現12次到18次，大規模淹水每年出現六到七次，但淹水頻率肯定會變高。

貝黑德平均房價每戶超過110萬元，是部分共和黨重量級人物的住所，包括共和黨前國家財務主席巴斯蓋特(Lawrence Bathgate II)，新州前州長克利斯蒂(Chris Christie)在當地也有一幢夏日度假屋。

新澤西州 共和黨 風暴

上一則

單周新高 芝加哥華埠竊盜搶劫案1周23宗

下一則

「我們是來學習，不是來送死」 芝大學生校園怒吼

延伸閱讀

民主黨期中選舉警鐘 共和黨民調大幅領先 40年之最

民主黨期中選舉警鐘 共和黨民調大幅領先 40年之最
民主黨籍前聯邦眾議員歐洛克 宣布參選德州州長

民主黨籍前聯邦眾議員歐洛克 宣布參選德州州長
民主黨期中選舉警鐘 民調：51%民眾選共和黨

民主黨期中選舉警鐘 民調：51%民眾選共和黨
基建案周一簽字 多數共和黨議員怕被攻擊不出席

基建案周一簽字 多數共和黨議員怕被攻擊不出席
共和黨揚言殺民主黨 學者：美國政治恐轉向暴戾陰暗

共和黨揚言殺民主黨 學者：美國政治恐轉向暴戾陰暗
新州印度寺廟 涉人口販運 訴訟擴及5州

新州印度寺廟 涉人口販運 訴訟擴及5州

熱門新聞

許多朋友、民眾，在鄭少雄遭槍殺地點獻花致意。(特派員黃惠玲／攝影)

痛失愛子 鄭少雄母親情緒崩潰 正趕辦簽證來美

2021-11-12 13:12

曾在現場搶救鄭少雄 芝大醫師：當時他已無脈搏及呼吸

2021-11-11 15:30
周玉慧日前涉嫌殺害一雙兒女，當地檢方12日公布兩名死者因窒息而亡，裁定這起案件為謀殺案。(桑莫賽郡警方提供)

新州華母涉殺子女案死因結果出爐：兩幼兒窒息而亡

2021-11-12 14:38
原本準備感恩節後的蘇瑞茲(左)與女友弗蘭科，上個月相繼染疫過世。(youtube截圖)

婚禮變葬禮 芝城情侶染疫雙亡

2021-11-16 10:56
芝大鼓勵學生、教職員，多多利用緊急通報設備(圖右前方白色柱子)。(特派員黃惠玲／攝影)

芝大又現持槍搶匪 1職員校園研究中心前遇劫

2021-11-12 11:19
新澤西州的跨性別少女珍．諾里在性別重置的過程中，得到家人無條件的支持，亞馬遜將她的故事拍成紀錄片「Always Jane」並在Prime Video上播放。(Getty Images)

「誤住男性軀殼」的跨性別少女 亞馬遜拍成紀錄片

2021-11-16 14:40

超人氣

更多 >
百萬裝潢被拆成毛胚 工人「走錯門了」女屋主傻眼

百萬裝潢被拆成毛胚 工人「走錯門了」女屋主傻眼
拜習會甫落幕 華郵：美將宣布外交抵制北京冬奧

拜習會甫落幕 華郵：美將宣布外交抵制北京冬奧
吳弭宣誓就任 成為波士頓首位有色人種、女性市長

吳弭宣誓就任 成為波士頓首位有色人種、女性市長
舊金山灣區房市 出現「甜甜圈效應」

舊金山灣區房市 出現「甜甜圈效應」
拜習線上會談後 白宮發布聲明全文看這裡

拜習線上會談後 白宮發布聲明全文看這裡