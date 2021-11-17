澤西海岸淹怕了 貝黑德市政府擬訂計畫對抗潮汐氾濫

新澤西州澤西海岸地方政府決定自己想辦法解決洪患問題，不再等待州政府或聯邦官員出手相助。圖為位於澤西海岸的貝黑德市飽受「潮汐氾濫」。 (美聯社)

新澤西州 澤西海岸(Jersey Shore)地方政府決定自己想辦法解決洪患問題，不再等待州政府或聯邦官員出手相助。

新澤西州海洋縣自治市貝黑德(Bay Head)正在研擬避免或降低「晴天氾濫」(又稱潮汐氾濫)的辦法，這種洪患受潮汐、海平面升高與風暴 相關的天候因素影響。

新澤西州環境保護廳與陸軍工兵團已提出160億元的沿海城鎮防洪計畫，利用閘門調節洪水並抬高近1萬9000戶鄰近住宅的地基。

不過，由共和黨 領導的富裕貝黑德市居民等不及州與聯邦計畫預定的2030年計畫，認為應該盡早動工。

10月底一個小風暴通過新州沿海，導致貝黑德嚴重淹水，慘況堪比2012年9月的超級颶風珊迪(Superstorm Sandy)，部分地區積水五天才退去。

84歲居民卡羅‧塔西尼(Carol Tassini)說：「我回不了自己家，三度調頭，這是長久以來最慘的一次。」

貝黑德市長柯提斯(Bill Curtis)表示，淹水在他一生中，宛如貝黑德日常的一部分，但近幾次的狀況讓他警覺情況嚴重，「是時候做些什麼，每況愈下，我們受夠了」。

貝黑德市政府9日於市民大會上公布的初步計畫列出短期與長期措施，整合州或聯邦計畫，增設史考渠道(Scow Ditch)水閘門，該渠道由北向南從暮光湖(Twilight Lake)通往巴尼加特海灣(Barnegat Bay)。

此外，貝黑德市將在暮光湖沿岸興建土坡，以防湖水溢流；土坡上會栽種植被與樹木，形成環保人士倡議的「生命力海岸線」(living shoreline)。

貝黑德環境委員會成員麥考伊(Rick McGoey)表示，潮汐氾濫每年出現12次到18次，大規模淹水每年出現六到七次，但淹水頻率肯定會變高。

貝黑德平均房價每戶超過110萬元，是部分共和黨重量級人物的住所，包括共和黨前國家財務主席巴斯蓋特(Lawrence Bathgate II)，新州前州長克利斯蒂(Chris Christie)在當地也有一幢夏日度假屋。