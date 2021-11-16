「誤住男性軀殼」的跨性別少女 亞馬遜拍成紀錄片

新澤西州的跨性別少女珍．諾里在性別重置的過程中，得到家人無條件的支持，亞馬遜將她的故事拍成紀錄片「Always Jane」並在Prime Video上播放。(Getty Images)

隨著時代進步，男女同性戀、雙性戀、跨性別 與酷兒(LGBTQ +)相關話題在年輕一輩已不是禁忌，但仍有為數不少的家長無法接受，也不時能看到好不容易鼓起勇氣出櫃的LGBTQ+群體被家人掃地出門的新聞。

不過，一名來自新澤西州 蘇薩克士郡(Sussex)斯巴達鎮(Sparta)的跨性別少女珍．諾里(Jane Noury)在性別重置過程中，得到家人無條件的支持，亞馬遜(Amazon)將她的故事拍成紀錄片「Always Jane」並在Prime Video上播放。

紀錄片回顧了珍成年以前作為一名「男孩」時心裡的痛苦與掙扎，珍表示，她七年級時會以自殘的方式宣洩心中的不滿，但她當時不知道如何向父母表達內心的感覺；她說：「當時爸爸媽媽不了解我的感受，我也不知道該怎麼表達，因此即便他們當時向我說『不管怎樣，爸爸媽媽永遠支持你』時，我還是感到很慚愧。」

諾里的母親勞拉．諾里(Laura Noury)坦言，剛開始面對這樣的轉變非常緊張，因為不曉得孩子心裡究竟經歷了什麼；即便如此，她仍然對「兒子」的任何決定無條件支持，她常常對諾里說：「妳是我所認識最勇敢的人之一。」

最終，珍開始接受自己擁有一個「誤住男性軀殼」的女性靈魂，並向奶奶承認自己「不是男生」；奶奶當時的回應是很開心自己的「孫子」能勇敢做自己，並鼓勵珍向父母與姊姊坦白，令她意外的是，不論是爺爺、爸爸、媽媽或姊姊，對於她的「出櫃宣言」都百分百無條件支持，令她無比感恩。

她說：「我很榮幸能生在一個不管我是怎麼樣的人，家人都無條件愛我的家庭；許多情況和我相似的跨性別姐妹不一定有心胸開闊的家人，也不一定有人能夠在她們徬徨時給她們依靠、指引正確的方向，這令人非常難過。」