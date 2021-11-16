從賭場返家 費城男子遭蒙面男綁架洗劫

費城東北地區一名46歲男子14日凌晨從賭場返家時，遭遇歹徒持槍洗劫財物，還遭綁架且帶到不明地點訊問。(美聯社)

費城 東北地區一名46歲男子14日凌晨從百勝賭場(Parx Casino)返家時，遭遇歹徒持槍洗劫財物，不僅現金、信用卡 、手槍和住家鑰匙都被搶奪一空，警方還表示被害人遭歹徒綁架且帶到不明地點訊問。

事實上，還不到三個禮拜前，新澤西州一名製藥公司總裁也同樣在離開百勝賭場時被歹徒跟蹤，遭遇歹徒搶劫和致命性槍擊 ；事後費城地區有兩名男子因此被逮捕。

根據14日遇劫的男子表示，他在凌晨1時返家時先注意到住家附近停了一輛U-Haul箱型車，當他停好車準備走進屋內時，突然遭三名戴手套和面罩的男子挾持，強行將他塞進U-Haul的後車廂。

警方指出，被害男子被帶到不知名的地下室，歹徒將他綑綁並要求他說出家中其他現金的藏匿位置，讓其他同夥在男子的住家同步搜索；經過一段時間後，受害男子才被帶回箱型車，歹徒隨後將他棄置在奧爾尼(Olney)街道上；該名男子被釋放後步行約2.5哩才回到家，約上午6時通報警方。

男子向警方表示，歹徒將他身上和家中的現金全部拿走，另外還有一支九毫米手槍、現金卡和信用卡、數雙球鞋和鑰匙也都遭竊；他聲稱兩名綁架他的歹徒都有攜帶槍枝，其中一人還將槍口抵住他的頭，威脅他不得報警。

全案已交由特別受害者小組(Special Victims Unit)調查，但目前警方無法透露更多關於受害人或歹徒的資訊；據稱歹徒在犯案全程都帶著面罩，僅露出眼睛。

另外，10月26日上午3時30分密德薩克斯郡(Middlesex)普蘭斯堡(Plainsboro)也傳出一起槍擊案，被害人為製藥商Aurex Laboratories的總裁阿拉瓦帕利(Sree Aravapalli)，被發現時已身中多槍，送往當地醫院後宣告不治；警方指控兩名嫌犯分別為26歲的梅爾喬(Devon Melchor)和27歲的李德約翰(Jekai Reid-John)。