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費城工會領袖多爾迪、市議員海農 共謀貪汙罪名成立

編譯林梅婕／綜合報導
費城勞工工會領袖多爾迪被控共謀貪汙，15日被定罪。(美聯社)
費城勞工工會領袖多爾迪被控共謀貪汙，15日被定罪。(美聯社)

費城勞工工會領袖、綽號「道格」的多爾迪(Johnny "Doc" Dougherty)和費城市議會議員海農(Bobby Henon)被控共謀貪汙，15日被定罪；檢察官指出，多爾迪將海農列為工會職員並持續給發工會薪水，以此維繫工會與政府部門的緊密關係，得以順利取得政府發包的建築工作

聯邦調查局(FBI)長期以來對國際電氣工人兄弟會(IBEW)進行調查，而多爾迪不僅是IBEW在費城地區的經理，同時還管理國家建築工業委員會(Buildings Trades Council)。

根據檢方在2019年提出的指控，多爾迪至少還得面臨一向聯邦法院的審判；目前多爾迪已被起訴八項罪名，包括共謀和誠信服務電匯詐欺；而海農則是被起訴十項罪名包括共謀、賄賂和誠信服務電匯詐欺。

據稱，多爾迪將海農登記為工會職員，不用工作卻可每年享有7萬元的薪資，聯邦助理檢察官維茲萊本(Bea Witzleben)形容：「海農唯一的工作，就是利用自己的職權讓多爾迪稱心如意。」

承辦此案的聯邦檢察官珍妮佛‧威廉斯(Jennifer Williams)稱法官的判決是向這座城市中，「具有政治力量以及掌握權勢的人傳遞了一項重要訊息，費城老百姓對於公務機關的貪腐是零容忍的」。

威廉斯也解釋，市議員並非完全不能兼任他職，但海農卻是將賄賂偽裝成外務；多爾迪在賓州具有龐大的政治影響力，過去幾年向民主黨人提供超過3000萬元政治獻金，且多爾迪的兄弟還在賓州高等法院中任職。

陪審團在上周花費幾天的時間研議，直到15日下午才做出裁定，法官將於2月宣判量刑；多爾迪步出法院時簡短地表示：「我們會回去重新組織，我需要一些時間和我的律師和工會領導人討論，重新組織後再來。」

費城 檢察官 工作

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