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澤西頂樓公寓440萬成交 創新州紀錄

編譯林梅婕／綜合報導
澤西市一間位於76層樓的頂樓豪宅公寓，近日以超過440萬元的價格出售，創下新澤西州史上共有公寓的最高銷售紀錄。圖為從該公寓望出去，可看到曼哈頓下城的摩天大樓。(Getty Images)
澤西市一間位於76層樓的頂樓豪宅公寓，近日以超過440萬元的價格出售，創下新澤西州史上共有公寓的最高銷售紀錄。圖為從該公寓望出去，可看到曼哈頓下城的摩天大樓。(Getty Images)

澤西市(Jersey City)一戶位於76層樓的頂樓豪宅公寓，近日以超過440萬元的價格售出，創下新澤西州史上共有公寓(condo)的最高銷售紀錄。

這間位於哈德遜街(Hudson St.)99號的天價公寓堪稱是全新州最高的大樓，室內占地2500平方呎，戶外空間也多達655平方呎，足以跨過兩個大陽台、欣賞曼哈頓令人屏息的夜景；由於該物件屬於毛胚屋，牆面和結構也都沒有裝修的痕跡，未來的屋主可依照自己的喜好設計和裝潢。

該物件正式售價的金額為443萬8500萬元，超越今年初另一件同樣在哈德遜99號的75樓公寓，當時售價為390萬元；目前兩位買家的身分都未被揭露。

該物件所屬的獨家仲介經紀公司The Marketing Directors總裁賈桂琳‧烏戈(Jacqueline Urgo)說：「無論就高樓、景色、生活起居設備和地點，這棟大樓都擁有獨一無二的特色，這是買家們認同的。」

不過同樣發生在今年初，該棟大樓的其他屋主們自組成團控告建商詐欺，指物件的大小和品質都與建商的陳述不符；該棟大樓於2020年正式上市銷售；而這些公寓的居住空間最大多達2500平方呎，價格自54萬到400萬以上不等。

該棟大樓除了位於哈德遜街與花園街(Greene street)交叉口，還面對哈德遜河對岸的世界貿易中心(World Trade Center)；與紐新鐵路(PATH)的交易廣場車站(Exchange Place)只有幾步路的距離，和Paulus Hook渡輪碼頭也只間隔幾個街區。

新澤西州 紐新鐵路 曼哈頓

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