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賓州賭場 嚴防賭客忽視兒童安全

編譯林梅婕／綜合報導
賓州知名賭場「福吉谷賭場度假村」宣布，將全力防堵家長在賭博期間未盡到看管責任、甚至將小孩獨自留在車上的行為。(取材自臉書)
賓州知名賭場「福吉谷賭場度假村」宣布，將全力防堵家長在賭博期間未盡到看管責任、甚至將小孩獨自留在車上的行為。(取材自臉書)

賓州知名賭場「福吉谷賭場度假村」(Valley Forge Casino Resort)宣布，將全力防堵家長在賭博期間未盡到看管責任、甚至將小孩獨自留在車上，並安裝首創的紅外攝影機，專門偵側停車場是否有未成年被單獨留在車上。

福吉谷賭場度假村的母公司「博伊德遊戲公司」(Boyd Gaming)向賓州賭博管制委員會(Pennsylvania Gaming Control Board)承諾斥資77萬6000元，不僅將停車場、美食街和飯店房間內的所有警告標語更新，時時刻刻提醒家長不要獨留孩子無人看管、以免觸法；違者將面臨刑事責任，且終身不得進入賓州其他賭場。

「就我們所知，不負責任的父母無所不在，」福吉谷賭場度假村的律師金恩(Adrian R. King Jr.)說：「而我們有責任維護兒童在這個環境的安全；雖然我們無法完全防止人類愚蠢的行為，但我們可以盡量避免最糟的情況發生。」

福吉谷賭場度假村在今年1至9月共通報22起未成年無人看管的案件，比起前三年共15件狀況明顯惡化；賭場總經理貝利(Ronald Bailey)表示：「福吉谷度假村的團隊願意如此承諾，因為這是做對的事，而我們也會提供獎賞，鼓勵員工對這些不負責的家長進行檢舉。」

今年6月該賭場一名賭客將嬰兒獨自留在車內，保全人員即時發現後破窗救出嬰兒，事後家長也面臨刑責並入獄服刑；貝利指出，他們除了增加停車場巡邏的人力，甚至在美式足球季的周末雇用上梅里恩鎮(Upper Merion)的警察為他們加強巡邏。

賓州其他賭場也都曾發生過兒童無人看管的意外；另一家帕克斯賭場(Parx Casino)曾在2011年被州議員及監管人員強制要求採取行動，自此之後多達131人因違反相關規定而被逐出賓州賭場。

賓州 警察 足球

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