新州將砸6500萬 改造廢棄鐵路為綠道公園

新澤西州將斥資6500萬美元收購9哩長的廢棄鐵路，建造期待已久的「埃塞克斯-哈德遜綠道」。(取材自臉書)

新澤西州 將斥資6500萬元收購9哩長的廢棄鐵路，建造期待已久的「綠道」(Greenway )，與紐約市 利用廢鐵路高架搭造的高線公園(High Line)別苗頭。

新州 州長墨菲(Phil Murphy)日前在記者會上宣布，與鐵路業者諾福克南方公司(Norfolk Southern)達成合作協議；他認為，當我們30、40年後回顧，這將是最大的五項成就之一。

墨菲補充，藉由這項計畫得以重新考量整個地區的流動性；多年來致力推動埃塞克斯-哈德遜綠道(Essex-Hudson Greenway)的人士一直爭取土地以便建造公園，規畫中的公園將從蒙特克萊爾(Montclair)延伸到澤西市(Jersey City)。

居中牽線的開放空間研究所(Open Space Institute)2020年7月便與諾福克南方公司達成收購土地的協議，直到資金到位，才真正得以實現目標。

由於鐵路已廢棄近20年，而且需要進行環境協調，目前尚不清楚公園的開放時程。

新州建造綠道的構想與紐約高線公園(或稱紐約空中鐵道公園)有異曲同工之妙；高線公園位於紐約市曼哈頓廢棄紐約中央鐵路西區線的高架橋上，是綠道和帶狀公園，長1.45哩(2.33公里)，其設計理念來自1993年建成的法國巴黎綠蔭步道。