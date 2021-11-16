才上太空 科技平台創辦人狄維瑞斯墜機亡 享年49歲

上個月才搭太空船進行太空之旅的企業人士狄維瑞斯，11日在新澤西州墜機身亡。圖為他上月13日在德州藍源公司升空現場。(美聯社)

新澤西州 警方宣布，上個月才搭乘藍源公司(Blue Origin)太空 船進行太空之旅的臨床研究平台Medidata Solutions共同創辦人狄維瑞斯(Glen de Vries)，日前不幸墜機身亡，年僅49歲。

狄維瑞斯的小型飛機於11日下午3時墜毀於新州蘇薩克士郡(Sussex County)，另一名54歲的同機乘客費雪(Thomas P. Fischer)也當場死亡；聯邦航空管理局(FAA)目前已針對此事件展開調查。

電子商務平台「亞馬遜」(Amazon.com)創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)擁有的「藍源」也對狄維瑞斯的死訊表達哀悼，並於推特上寫道：「聽到狄維瑞斯死亡的消息，我們感到非常痛心，他為藍源火箭和其他飛行組員帶來許多生命力和能量，他對飛行的熱忱和貢獻、以及他的慈善都將永遠受到世人的景仰和欽佩。」

狄維瑞斯原是一名分子生物學者，閒暇之餘還是一名私人飛行員，而他共同創辦的Medidata Solutions已成為全球使用者最多的臨床研究平台，該公司的軟體系統管理超過2萬5000件臨床試驗研究，包括700萬名以上的患者資訊，於2019年由法國軟體公司達梭系統(Dassault Systèmes)以58億元收購。

達梭系統發言人12日也發表聲明緬懷狄維瑞斯：「對葛蘭的家人我們致上關懷與支持，也向他共同創立的Medidata團隊獻上最深切的同情。」

狄維瑞斯在上個月與主演電視影集「星際爭霸戰」(Star Trek，又譯「銀河飛龍」或「星艦迷航記」)的90歲影星威廉沙特納(William Shatner)，以及藍源公司副總裁奧黛麗‧鮑爾 斯(Audrey Powers)和國家航空暨太空總署(NASA)前任工程師柏斯修詹恩(Chris Boshuizen)一同搭乘火箭，享受了10分鐘的太空之旅。