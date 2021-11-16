我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜習會成果？白宮國安會：建立競爭兼管控框架

拜習會白宮聲明：拜登重申遵守一中 談及人權問題

才上太空 科技平台創辦人狄維瑞斯墜機亡 享年49歲

編譯林梅婕／綜合報導
上個月才搭太空船進行太空之旅的企業人士狄維瑞斯，11日在新澤西州墜機身亡。圖為他上月13日在德州藍源公司升空現場。(美聯社)
上個月才搭太空船進行太空之旅的企業人士狄維瑞斯，11日在新澤西州墜機身亡。圖為他上月13日在德州藍源公司升空現場。(美聯社)

新澤西州警方宣布，上個月才搭乘藍源公司(Blue Origin)太空船進行太空之旅的臨床研究平台Medidata Solutions共同創辦人狄維瑞斯(Glen de Vries)，日前不幸墜機身亡，年僅49歲。

狄維瑞斯的小型飛機於11日下午3時墜毀於新州蘇薩克士郡(Sussex County)，另一名54歲的同機乘客費雪(Thomas P. Fischer)也當場死亡；聯邦航空管理局(FAA)目前已針對此事件展開調查。

電子商務平台「亞馬遜」(Amazon.com)創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)擁有的「藍源」也對狄維瑞斯的死訊表達哀悼，並於推特上寫道：「聽到狄維瑞斯死亡的消息，我們感到非常痛心，他為藍源火箭和其他飛行組員帶來許多生命力和能量，他對飛行的熱忱和貢獻、以及他的慈善都將永遠受到世人的景仰和欽佩。」

狄維瑞斯原是一名分子生物學者，閒暇之餘還是一名私人飛行員，而他共同創辦的Medidata Solutions已成為全球使用者最多的臨床研究平台，該公司的軟體系統管理超過2萬5000件臨床試驗研究，包括700萬名以上的患者資訊，於2019年由法國軟體公司達梭系統(Dassault Systèmes)以58億元收購。

達梭系統發言人12日也發表聲明緬懷狄維瑞斯：「對葛蘭的家人我們致上關懷與支持，也向他共同創立的Medidata團隊獻上最深切的同情。」

狄維瑞斯在上個月與主演電視影集「星際爭霸戰」(Star Trek，又譯「銀河飛龍」或「星艦迷航記」)的90歲影星威廉沙特納(William Shatner)，以及藍源公司副總裁奧黛麗‧鮑爾斯(Audrey Powers)和國家航空暨太空總署(NASA)前任工程師柏斯修詹恩(Chris Boshuizen)一同搭乘火箭，享受了10分鐘的太空之旅。

上個月才搭太空船進行太空之旅的企業人士狄維瑞斯(右)，11日在新澤西州墜機身亡。...
上個月才搭太空船進行太空之旅的企業人士狄維瑞斯(右)，11日在新澤西州墜機身亡。圖為他上月13日返回地球後，聽威廉沙特納(左)描述上太空對皮膚的影響。(美聯社)

太空 新澤西州 鮑爾

上一則

甘斯維爾台商會及玉山合辦講座 談金融科技及Tech Square

下一則

聯邦1.2兆基建案 喬州將獲數十億經費

延伸閱讀

搭藍源上太空企業家身亡 貝佐斯致哀

搭藍源上太空企業家身亡 貝佐斯致哀
NBA／狀元榜眼對決 葛蘭特飆35分賞火箭9連敗

NBA／狀元榜眼對決 葛蘭特飆35分賞火箭9連敗
NBA／柯瑞打3節就下班 勇士照樣輕取火箭

NBA／柯瑞打3節就下班 勇士照樣輕取火箭
NBA／約柯奇再見阻攻守勝 金塊克火箭 主場逃敗

NBA／約柯奇再見阻攻守勝 金塊克火箭 主場逃敗
貝佐斯邀搭火箭上太空 漢克斯拒絕「在家就可模擬」

貝佐斯邀搭火箭上太空 漢克斯拒絕「在家就可模擬」
貝佐斯邀搭火箭上太空 漢克斯拒絕：我才不付那2800萬

貝佐斯邀搭火箭上太空 漢克斯拒絕：我才不付那2800萬

熱門新聞

許多朋友、民眾，在鄭少雄遭槍殺地點獻花致意。(特派員黃惠玲／攝影)

痛失愛子 鄭少雄母親情緒崩潰 正趕辦簽證來美

2021-11-12 13:12

曾在現場搶救鄭少雄 芝大醫師：當時他已無脈搏及呼吸

2021-11-11 15:30
周玉慧日前涉嫌殺害一雙兒女，當地檢方12日公布兩名死者因窒息而亡，裁定這起案件為謀殺案。(桑莫賽郡警方提供)

新州華母涉殺子女案死因結果出爐：兩幼兒窒息而亡

2021-11-12 14:38
朱立尼克(右)與帕提諾(左)從高中以來就是好朋友。(youtube截圖)

生日變祭日 芝2好友赴休士頓音樂節慶生 均遭踩踏慘死

2021-11-08 10:30
芝大鼓勵學生、教職員，多多利用緊急通報設備(圖右前方白色柱子)。(特派員黃惠玲／攝影)

芝大又現持槍搶匪 1職員校園研究中心前遇劫

2021-11-12 11:19
芝大碩士鄭少雄遭劫殺，引起學生與各界高度關注校園安全。(特派員黃惠玲／攝影)

「我們是來學習的，不是來死的」芝大學生16日集會發聲

2021-11-15 11:12

超人氣

更多 >
前白宮資深顧問巴農 向聯邦調查局自首

前白宮資深顧問巴農 向聯邦調查局自首
南亞人受主流青睞 華人職場升遷面臨「竹子天花板」

南亞人受主流青睞 華人職場升遷面臨「竹子天花板」
CNN：賀錦麗奉命解決中美洲移民難題 狀況卻變更棘手

CNN：賀錦麗奉命解決中美洲移民難題 狀況卻變更棘手
沒先沖水 他坐馬桶被眼鏡蛇偷襲 生殖器「腫大變紫」

沒先沖水 他坐馬桶被眼鏡蛇偷襲 生殖器「腫大變紫」
脫離皇室生活 真子偕夫抵紐約 入住曼哈頓「地獄廚房」

脫離皇室生活 真子偕夫抵紐約 入住曼哈頓「地獄廚房」