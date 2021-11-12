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新州華母涉殺子女案死因結果出爐：兩幼兒窒息而亡

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新州華母涉殺子女案死因結果出爐：兩幼兒窒息而亡

記者牟蘭／紐約報導
周玉慧日前涉嫌殺害一雙兒女，當地檢方12日公布兩名死者因窒息而亡，裁定這起案件為謀殺案。(桑莫賽郡警方提供)
周玉慧日前涉嫌殺害一雙兒女，當地檢方12日公布兩名死者因窒息而亡，裁定這起案件為謀殺案。(桑莫賽郡警方提供)

新澤西州桑莫賽郡(Somerset)華裔周玉慧(Yu-Hwei Chou，姓名皆音譯)，日前涉嫌殺害一雙兒女，當地檢方12日公布兩名死者因窒息而亡，裁定這起案件為謀殺案；周玉慧被捕後，被檢方以兩項一級謀殺罪名提告，下次上庭時間為16日(周二)，屆時法官將裁定是否允許她保釋候審。

莫賽郡檢察官羅伯遜(Michael H. Robertson)12日表示，七歲的薩曼莎(Samantha Ross)與十個月大的保羅(Paul Ross)，因於9日上午遭他人阻止呼吸，引致窒息而亡，裁定這起案件為謀殺案。

法院消息顯示，36歲的周玉慧於9日上午7時左右，駕車帶一雙兒女到希爾斯伯勒鎮(Hillsborough Township)山景路(Mountain View Road)附近，先用膠帶封住女兒的口鼻，但未能成功下手，隨後將車開往附近的打獵區，停在廢水溝旁，殺害兩個孩子。

周玉慧隨後前往後座，先用索帶綁住兒女的雙手，再用膠帶封住兩個孩子的口鼻，用手掐死了兩名子女；警方表示，被告承認她計畫實施這起罪案約一周的時間。

被告周玉慧10日下午身穿褐色囚服通過視訊過堂，被控兩項一級謀殺罪，法官定於16日舉行她的保釋金聽證會，她的丈夫羅斯在案發後未出面，也未受訪；周玉慧的母親時常在臉書上分享孫子孫女的動態，並與羅斯的家人在社群媒體上有中、英雙語的溫馨互動。

兩名死者的親友10日在其住所前自發舉辦悼念儀式，孩子的保母阿米約斯(Garbriella Armijos)表示，她與阿姨照顧兩個孩子，她負責照看女孩，她的阿姨則將保羅視為自己的孩子，評價兩個孩子樂觀、積極，對萬事充滿好奇，得知孩子遇害，泣不成聲。

桑莫賽郡警方表示，目前尚不確定周玉慧的作案動機；警方並呼籲知情者致電(888)577-8477，消息來源絕對保密。

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