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賓州法院推翻中小學口罩令 認為代理衛生廳長無權力

編譯周芳苑／綜合報導
賓州代理衛生廰長下達的 K-12 學校和兒童保育場所強制口罩令被州法院駁回，理由是這位代理廰長無權下令，賓州政府數小時內隨即上訴。(美聯社)
賓州代理衛生廰長下達的 K-12 學校和兒童保育場所強制口罩令被州法院駁回，理由是這位代理廰長無權下令，賓州政府數小時內隨即上訴。(美聯社)

賓州代理衛生廰長下達的幼稚園到12年級(K-12)學校和兒童保育場所強制口罩令被州法院駁回，理由是代理廰長無權下令，賓州政府數小時內隨即上訴。

賓州法院以4比1票數，支持對9月初實施口罩令提告的州參院共和黨人士和其他人；法官們指出，代理衛生廰長比姆 (Alison Beam) 下達口罩令不符該州的相關法令，而且在州長未宣布災難緊急情況的前提下實施。

共和黨法官坎農(Christine Fizzano Cannon)寫道，賓州疾病控制法並未賦予衛生首長全面制訂新規和條例的權力；她說，法官對戴口罩的科學性或功效、或該主題繼續引發巨大爭議背後的政治效應不發表任何意見。

賓州州長沃爾夫(Tom Wolf) 新聞秘書雷門特 (Beth Rementer) 說，現行法律明文規範衛生廰長權力。

沃爾夫8日宣布，明年1月將把是否強制戴口罩的決定權交還各地學區，但他打算繼續在托兒中心和早期學習項目中要求戴口罩。

法官沃西克(Michael Wojcik)是此案五人審理小組的兩位民主黨人士之一，他在唯一的異議中稱，比姆的命令是有效的解釋性法規，依循授予她的法定和監管權力。

沃爾夫政府在新冠疫情感染和住院人數激增的情況下實施口罩令，比姆要求K-12學校和托兒所學生、教職員工和訪客無論是否接種疫苗一律在室內戴口罩。

共和黨州議員推動兩項憲法修正案，5月獲選民通過，限制州長聲明災難的時間長度。參與起訴的州眾議員托珀(Jesse Topper)認為，比姆命令終結了人民通過的憲法修正案。

選民同意21天後結束州長的緊急災難聲明，並授權立法者延長或隨時以簡單多數票結束；投票前，州憲法要求立法者須有三分之二多數票才能終止州長災難聲明，而且依法，州長可發布長達90天的緊急聲明、並可無限期延長。

口罩 賓州 共和黨

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