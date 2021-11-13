新州印度寺廟 涉人口販運 訴訟擴及5州

新澤西州印度教組織BAPS被控以高薪資從印度誘工人來美參與新州印度教寺廟興建工程，但其實每天的工資只有1.2元。圖為位於新州的寺廟大門。(美聯社)

新澤西州羅賓斯維爾(Robbinsville)一間印度 教組織「Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha」(簡稱BAPS)，5月時遭一群來自印度的建築工人以人口販運的罪名向聯邦法院興訟；原告日前修正訴訟參與人，除新州外，還加入了來自加州、德州、伊利諾州及喬治亞州等四個地區的其他工人。

根據法院文件，新澤西州的原告指控BAPS以高薪資引誘他們來美參與新州印度教寺廟興建工程，但事實上等他們抵達美國 後，不僅每天的工資只有1.2元，還被迫簽署雇傭契約，規定12年內不得離職，且有保安隨時密切監控他們。

此外，他們也表示當時BAPS幫他們申請的美國簽證 是只發給宗教從業人員的R-1簽證，因此他們也希望相關單位查清是否涉及簽證詐欺。

隨著新州的人口販運案浮出檯面，來自加州洛杉磯郊區、德州休士頓郊區、伊利諾州芝加哥郊區及喬治亞州亞特蘭大郊區等地，一樣由BAPS引進美國的印度籍工人也紛紛跳出來指控，表示他們的工資雖然沒有新州工人這麼低，但也遠遠低於聯邦法規的要求；此外，他們也指控抵美後護照就被沒收，甚至被迫睡在還在施工中的寺廟大廳。

訴訟文件指出，BAPS以欺詐的手段，招募人員誤信條件從而自願來美，該當「聯合國打擊跨國有組織犯罪公約關於預防、禁止和懲治販運人口特別是婦女和兒童行為的補充議定書」第三條第一項的「人口販運」行為。

對此，BAPS的律師費雪曼(Paul Fishman)表示，聯邦政府早在20年前就已開放興建宗教場所的外籍勞工得以R-1簽證入境美國，且從聯邦政府以下各級政府機關，都會定期訪視這些工地，確保所有工人的生活環境、薪資水準均符合美國法規，否認一切指控。