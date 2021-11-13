新州民主黨領袖諾可斯：期中選舉恐成屠殺戰

新澤西州保險業大亨諾可斯憂慮民主黨恐怕會在明年期中選舉，遭共和黨「屠殺」。(取材自推特)

領導最有權勢的民主黨 團體的新澤西州保險業大亨諾可斯(George Norcross)，完全沒料到新州 州長墨菲(Phil Murphy)在月初的州長選舉中，僅以些微差距擊敗共和黨 對手西塔瑞利(Jack Ciattarelli)；他憂慮，民主黨恐怕會在明年期中選舉遭共和黨「屠殺」(carnage)。

諾可斯沒想到，民主黨會在州議會選舉中慘敗，也沒料到好友、參議會主席史威尼(Steve Sweeney)會輸給名不見經傳的卡車司機德爾(Edward Durr)。

諾可斯接受POLITICO政治新聞網站訪問時說：「這宛如海嘯，沒有人料到，沒有人，包括我，我原本以為我對這種事很敏銳。」

報導指出，新州民主黨該檢討，選前每項民調都顯示墨菲贏過對手很高的個位數百分點。

孟莫斯大學(Monmouth University)民調機構的投票率模組顯示，新州民主黨未能預測新州共和黨的走勢，且新州的登記民主黨選民比共和黨多出超過100萬人。

諾可斯與國會眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)，以及前聯邦參議員雷德(Harry Reid)關係密切，他將好友史威尼敗選歸咎於拜登總統執政迄今無重大政績，反而接連挫敗，包括美軍倉皇撤離阿富汗、基礎建設與開支案卡關等。

民主黨在華府的政治阻礙，讓新州選民對民主黨失去信心。

諾可斯表示，民主黨需要迅速改革，才能保住眾院多數地位。

新州眾議會的民主黨議員將在選區重劃後改選，「若維持當前情況，恐怕陷入危機。」

諾可斯表示，溫和派的史威尼原本被看好2025年角逐新州州長，他的十多年政治歷練豐碩，且州參議會的人脈廣闊，卻成為「選民隨機針對的目標，這些選民沒有明確的支持與反對對象」。

「現在民主黨團中的大多數人明白，選民不會詢問，只會要求改變」；諾可斯說：「我們最好順應民意，否則就會淪為少數黨。」

諾可斯認為，民主黨深陷無止盡的身分認同危機，被視為「無聊」政黨且無法像進步派一樣理解公眾意識。

諾可斯以「民主社會主義者」聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)在選前替墨菲站台為例，這讓共和黨指民主黨倡議加稅並刪除警務預算的形象更加鮮明。

諾可斯表示，這招就連在深藍的新州也不管用。他說：「選民大多反對這種從華府到新州的觀念，今日的民主黨缺乏卓越領袖，且大多由進步派面孔定義。」