孟莫斯郡醫師涉受賄開藥 聯邦調查中

坐擁多家泌尿科診所的醫師加齊，被聯邦檢察官指控收受藥商13萬元賄款，向病患開立鴉片類藥物「Subsys」(見圖)的處方籤。(新州政府網站照片)

在孟莫斯郡(Monmouth)弗里霍爾德(Freehold)、漢米爾頓(Hamilton)、豪威爾(Howell)、湯姆斯河(Toms River)等多地坐擁多家泌尿科診所的醫師加齊(Mukaram Gazi)，被聯邦檢察官 指控收受藥商13萬元的賄款，向病患開立鴉片類藥物「Subsys」的處方籤，檢方日前依不當收受回扣、健保詐欺 及非法分法麻醉藥物等罪名偵結起訴。

新澤西州聯邦代理檢察官瑞秋•霍尼格(Rachael Honig)表示，Subsys已通過聯邦食品暨藥物管理局(FDA)許可上市，但僅限於用在「為已接受癌症治療的住院病患減緩疼痛」之用途；加齊不但並未遵照FDA用藥準則，在藥商賄賂下為病患濫開處方籤，且事實上加齊所收治的病患中無一符合此藥用藥標準。

為了讓藥局方面遵照處方籤調劑Subsys，加齊還配合藥劑師卡普爾(John Kapoor)的要求，提高另一款處方藥Adderall的開立劑量，並以此開立紀錄向聯邦醫療保險 (Medicare)、新州醫療保險(New Jersey Medicaid)及各家民間保險公司請款；官員表示，由於這些處方籤的開立原因出於詐欺，法律上及醫學倫理上都不許報銷。

至於涉案的藥劑師卡普爾，去年就因為另一起收受回扣事件被法院判處5年6個月有期徒刑，目前尚不清楚他是否也在本案的起訴範圍。

不過，加齊對於檢察官的指控一概否認，並決定做出無罪辯護；加齊的律師發表聲明指出：「加齊醫師是一位訓練有素、備受尊重的泌尿科醫師，在為病患治療時，始終遵循嚴格的臨床及倫理標準，從未如同檢察官指控般收受任何藥廠的回扣。」

律師說：「加齊醫師對於病患開立的任何藥物，都是基於其專業上的獨立判斷，因此我們將協助他捍衛檢察官不實指控，使他能繼續為社區服務。」