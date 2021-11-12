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牧畜拍賣中心員工 監守自盜5.7萬元

編譯柯立偉／綜合報導
新澤西州哈克斯頓牲畜拍賣合作社66歲的員工霍夫曼，被控於2016至2017年間監守自盜，把應存入公款帳戶的5萬7000元帳款存入自己的帳戶。(取材自臉書)
新澤西州哈克斯頓牲畜拍賣合作社66歲的員工霍夫曼，被控於2016至2017年間監守自盜，把應存入公款帳戶的5萬7000元帳款存入自己的帳戶。(取材自臉書)

新澤西州哈克斯頓牲畜拍賣合作社(Hackettstown Livestock Auction Cooperative)發生一起重大舞弊案，該公司現年66歲的員工霍夫曼(Howard Hoffman)被檢察官指控於2016至2017年間監守自盜，把應存入公款帳戶的一筆約5萬7000元的帳款存入自己的帳戶。

沃倫郡(Warren County)檢察官表示，哈克斯頓拍賣合作社於2016年至2017年間的帳款對不上，總計共有5萬6810元的差額，而確定存入公款帳戶的金額只有往年的「一小部分」，引起銀行及檢調單位注意，經過調查發現是霍夫曼將共計5萬3600元的公款存入自己的私人帳戶，剩下的3000多元則已被霍夫曼用掉。

檢察官表示，本案業經偵查終結，將以竊盜罪、未稅罪及提交欺詐性稅務報表罪等三項罪名提起公訴，這三項罪名最重鈞可處五年有期徒刑，即霍夫曼最重可能要關15年。

目前聯繫不上霍夫曼，哈克斯頓官方也沒有回覆媒體記者的詢問。

哈克斯頓是新州一個大型的牲畜拍賣中心，並將自己定位在「農民辦公室的茶水間」的定位，提供讓許多民眾在農閒之餘會聊天、社交的空間；此外，哈克斯頓並強調嚴格把關每一頭經手的動物，表示「不放過任何一處細節，檢查一般民眾不會檢查的地方，提供最令人吃得安心的肉品。」

在哈克斯頓官網上，他們自豪地宣稱：「哈克斯頓是各個農民首選出售飼養動物的拍賣中心，包含牛、羊、雞、豬、兔等應有盡有，在新澤西州多數的超市中，我們經手過大半的肉品，如果你在本地社區買過肉，那麼必定體驗過我們的服務。」

拍賣 新澤西州 檢察官

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