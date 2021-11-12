天普大學前商學院長造假案開庭 恐判刑25年

天普大學福克斯商學院前院長波拉特涉嫌排名造假的案件，本周已開庭審理。(Fox29電視台截圖)

讓天普 大學蒙羞、為此賠償1700萬元的福克斯商學院(Fox School of Business)前院長波拉特(Moshe Porat)造假案本周已開庭審理，其詐欺的聯邦罪刑最重可能面臨25年徒刑。

費城詢問報(The Philadelphia Inquirer)報導，天普大學2018年向「美國 新聞與世界報導」(U.S. News & World Report)承認，由該社編定，過去三年商學院企業管理碩士(MBA)學程「排名全國第一」的地位，係「數據造假」的結果。

天普大學為此支付1700萬元，用於與發起訴訟的學生談和解，建立認證制度，設置檢舉機制，聘請第三方單位檢視數據，加強人員訓練等；那段時間擔任商學院長的波拉特也因此跌落神壇，被免去商學院長職務，現在還面臨聯邦刑事指控。

檢方指控波拉特為此詐欺行為的首謀，藉由各種手段造假數據，讓該學程位居權威排名的榜首，讓眾多學生及捐助者誤信其為頂尖學程，因此而白費金錢；美國新聞與世界報導的排名顯示，天普大學MBA學程現在在全國排第100名。

此案還牽涉到其他兩名被告、八名證人；大學教職員工會主席喬丹(Will J. Jordan)表示，這是個聯邦刑事案件，就算不是全國關注，也絕對超出費城之外。

波拉特面臨的罪名最重可處25年，據信是高等教育 機構在爭奪競爭激烈的排名中，因為提交不實數據而面臨刑事指控的第一人。

全國大學招生協會(NACAC)教育長霍金斯(National Association for College Admission Counseling)表示，如果波拉特被定罪，值得所有教育人員引以為戒，也就是造假的後果不會是可以輕輕放下的。