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2死1傷 新州少女偷車上路車禍肇事

編譯柯立偉／綜合報導

新澤西州普林斯頓(Princeton)警方日前公布一項死亡車禍相關訊息，一名15歲少女行駛一輛偷竊來的多功能車，結果不慎發生車禍，「騎」上另一輛車的車頂，造成兩死一重傷的慘劇。

承辦員警指出，該起失竊案發生在7日下午12時40分左右，當時警方接到報案指稱有人意圖偷竊一台停在克羅威100巷(Clover Lane)的多功能車，警方隨即出動警力前往克羅威巷，準備追捕該輛汽車時，意外發現還有另一台剛從陶德斯巷(Dodds Lane)被竊的Land Rover緊隨其後，警方於是改為追捕Land Rover。

警方發布聲明表示：「Land Rover發現被警方跟隨後，突然加速意圖甩掉警方跟監，與警方發生追逐戰，但隨後因駕駛不當，警方擔心出意外而在斯諾登巷(Snowden Lane)停止追逐，隨後就接到報告稱該輛汽車被棄置在紐瓦克(Newark)。」

至於最初被竊的多功能車，警方正準備著手調閱路口監視器判斷去向時，於當天下午1時9分接到報告說在普林斯頓-金斯頓路(Princeton-Kingston Road)上發生車禍，透過車牌牌號碼確認涉事車輛就是稍早被竊的多功能車。

警方趕抵現場時，發現被竊的多功能車正壓在另一輛車的車頂上，其中行竊的15歲少女及另一輛車的61歲駕駛馬可奧(Jodi Marcou)被當場宣布死亡，被竊車輛上另一名14歲的乘客還有微弱生命跡象，隨即被送醫急救。

警方表示，目前關於車輛失竊經過及車禍的細節均在調查中，還不清楚少女是如何把車開到另一輛車上，因此呼籲在7日下午1時左右行經該路段的用路人，若有目擊事發經過或行車紀錄器有拍下事發當時的畫面，應盡速通知警方。

車禍 汽車 新澤西州

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