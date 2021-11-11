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共和黨西塔瑞利 否認州長選舉舞弊說

編譯郭宣含／綜合報導
新澤西州州長選舉2日落幕，共和黨籍候選人西塔瑞利尚未鬆口認輸。他的辦公室否認今年州長選舉有舞弊，但選舉結果差距可能小到足以重新驗票。(美聯社)
新澤西州州長選舉2日落幕，共和黨籍候選人西塔瑞利尚未鬆口認輸。他的辦公室否認今年州長選舉有舞弊，但選舉結果差距可能小到足以重新驗票。(美聯社)

新澤西州共和黨州長候選人西塔瑞利(Jack Ciattarelli)辦公室8日否認今年州長選舉有舞弊，但他的競選團隊律師表示，選舉結果差距可能小到足以重新驗票。

美聯社上周宣布民主黨州長墨菲(Phil Murphy)連任成功，他領先的幅度從上周不到1個百分點，增加到8日的2.6個百分點，差距約逾6萬5000張選票，目前仍持續計票中。

西塔瑞利的法律顧問謝里登(Mark Sheridan)在聲明中表示：「我要說清楚，本團隊無人聲稱選舉舞弊或不法，因為我們未見到任何可信證據。」

不過謝里登指出，今年新選舉法首次允許提早親自投票，但新選舉法導致計票過程格外緩慢，令人難以忍受。

西塔瑞利競選團隊估計，約有7萬張臨時選票未獲計算，要等到官員判定這些選民未重複投票才會列入計算，另還有數目不明的郵寄選票尚未計票。

謝里登表示：「目前我們不認為臨時選票最終可讓西塔瑞利領先，但也許能縮小墨菲州長領先幅度，達到全面驗票門檻。」

新州21郡仍在計算郵寄和臨時投票，該州驗票委員會要等到12月2日才會開會認可選舉結果。

西塔瑞利是前議會成員，他競選主張多項傳統議題，包括降低新州高昂的房地產稅，以及反對防疫規定。

墨菲成為新州44年來首位連任成功的民主黨州長，他強調第一屆任期時的進步派理念，包括調漲富人稅、提高基本薪資等。

墨菲8日敦促西塔瑞利承認敗選，並表示這場選舉公平透明，每一張選票都會被列入計算。

根據新州州法，該州無自動驗票，若政黨有意要求驗票，必須在他們有意驗票的各郡高等法院提出訴訟。

西塔瑞利上周表示，現在要承認敗選或宣布勝選都為之過早，他呼籲選民勿輕信無根據的陰謀論，並表示無論選舉結果為何，都會公正公平。

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