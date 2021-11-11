紅潮來襲 新州參議會議長史威尼承認敗給共和黨杜爾

選舉一周後，連任議員將近20年的新州參議會議長史威尼爆冷門敗給共和黨卡車司機杜爾，並在10日發出聲明，承認敗選並祝賀杜爾勝利。(美聯社)

連任州議員近20年的新澤西州 參議會議長史威尼(Stephen Sweeney)上周選舉爆冷門，敗給共和黨候選人的卡車司機杜爾(Edward Durr)，跌破許多人眼鏡；史威尼原拒絕承認敗選，但10日晚間已發出聲明，承認敗選並祝賀杜爾勝利。

杜爾獲勝後感到使命重大，表示他的重點將是阻撓民主黨州長墨菲的施政，「我為選民的支持感到高興，面對今後的全新崗位，我將贏得選民的信任，證明他們的選擇正確。」

杜爾是Raymour & Flanigan家具店的卡車司機，他拿下了費城郊區的選區震驚了新州 ，也使對手史威尼目瞪口呆。史威尼表示：「我接受選舉結果，並祝杜爾好運。」

杜爾表示，他勝選的秘訣是「墨菲」兩個字，因為選民不滿州長的疫情 政策，包括在學校必須戴口罩和疫情初期封城。他說：「選民發聲了，他們不願看到政府是由大量發布行政令的危險傢伙管理。」但墨菲認為，前總統川普的堅定支持者杜爾才是危險人物。

在被指出曾稱伊斯蘭教是偽宗教、強制接種令可與猶太人大屠殺相比，以及為今年初衝擊國會的暴徒辯護後，杜爾表示他準備會晤新州的穆斯林組織，表示他無意冒犯任何人。在談到自己今後發揮何種作用時，杜爾表示他要考慮全州，而不僅是自己的選區。

史威尼表示，他敗選但不會離開政壇，他沒提今後是否繼續競選州參議員，以及2025年是否參選州長，而是關注新州面臨的最大議題。他說：「選民在選舉中表達的擔憂，我們要面對，我將為他們代言。」

史威尼自2010年起成為州參議會議長，在州議會為墨菲州長的左傾政策保駕護航，包括主張15元時薪、帶薪病假和娛樂用大麻合法化。他曾反對同性婚姻，但後來轉變，他表示立法生涯中的最大錯誤，就是2011年表決婚姻平等的法案時投下的反對票。