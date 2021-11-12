川妹子 新獲新澤西最好中餐館代表殊榮

新澤西州 官方網站NJ.com日前援引美國 國家頂尖財經門戶網站247wallst.com的一篇關於美國各州最好的中餐館的文章，指出新澤西最好的中餐館代表，是位於新澤西州中南部漢密爾頓（Hamilton）市的“川妹子”（Szechaun House)四川餐館。漢密爾頓市市長傑夫·馬丁（Jeff Martin）專門在社交網站上發推文自豪地說，全美中餐館前30強之一在我們市！同時市長辦公室還專門發郵件向“川妹子”的經營者艾米·戴女士表示祝賀。

247wallst.com是在美國每個州推出一家最好的代表性餐館，“川妹子”成為新澤西的代表。該文章說，只要看一眼菜單，你就會發現這裡不是一般普通外賣店。開胃菜有花椒醋汁兔肉、大蔥拌海蜇，成都特色的擔擔麵、五彩樟茶鴨絲、芝麻薯餅。招牌菜還有川東涼粉牛、四川豬肉末、海螺片和美味的北京烤鴨。NJ.com在轉發之後，還鼓勵人們去漢密爾頓這個著名和美麗的雕塑公園城市品嘗最美味的四川擔擔麵和中國 美食。

“川妹子”是在漢密爾頓市經營了多年的知名川菜館，幾經易手，一直是當地口碑頗佳的中國餐館。2015年，艾米·戴女士接手了餐館。出生福建的她，有著福建人“愛拼才會贏”的創業毅力與吃苦耐勞的樸實品格。為了體現川菜特色，她高薪聘請成都廚師來主理，餐館裝修也突出中國元素。7年來，特別是經受了疫情的衝擊，艾米依然經受住了壓力，保持了自己餐館的品質和特色。

今年五月，漢密爾頓市政府也推出本地區最佳餐館，“川妹子”就榜上有名，並在官方網站上積極推崇，說明“川妹子”早有當地好口碑。這次獲得國家頂尖財經網站青睞，也是實至名歸，而在當地政府看來，“川妹子”獲得入選，他們也與有榮焉。(特約記者 劉偉)