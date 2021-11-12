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鄉音合唱團成立20周年 豐富華人社區文化生活

本報新澤西訊

  成立於2001年的鄉音合唱團迄今已經走過20個年頭。這20年來，在呂彬、恒懿老師（金老師）的帶領下，歷經包括本合唱團專場演出和承辦大型綜合文藝活動的演出達150餘場，極大地豐富了華人社區的文化生活，也使得鄉音合唱團成為受學生歡迎，社區讚譽的知名合唱團。

　鄉音是來自故鄉的聲音，這些年為廣大觀眾表演了包括維族，藏族，回族，蒙古族，撒尼族等十幾個民族和地區的優秀民歌。鄉音合唱團的演唱以聲音和諧、形式多樣特色突出為特徵，每次演出均受到廣大觀眾的一致好評。

　鄉音合唱團不僅重視集體合唱水準的提高，同時也重視培養和發揮個人的特長。合唱團除了大合唱外，還培養出了獨具特色的獨唱、男女生對唱、女生三重唱、男生四重唱等小節目。呂彬老師有著深厚的聲樂理論基礎和獨特的教學方法，多名團員在呂老師的培養下由基本不懂演唱方法變為可以獨當一面的主力，甚至幾達專業演唱水準。

　著名國畫藝術家、現任鄉音合唱團團長的愛新覺羅.恒懿，也是一名優秀的民歌表演藝術家。自鄉音合唱團成立以來，金老師一直為合唱團的排練和演出默默奉獻。不僅在每次演出中義務出演，為演出造勢，多年來更是為鄉音合唱團不遺餘力地提供及時有效的財務支援，鄉音合唱團能有今天的成果，金老師功不可沒。

　為紀念鄉音合唱團成立20周年，鄉音合唱團從20年來演出的部分經典節目中，精心挑選了部分節目編輯成視頻獻給合唱團成員和社區華人，做為疫情情況下獨特的紀念方式，需要的民眾可上網https://xiangyinchorus.com點擊觀看。

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