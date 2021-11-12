第八屆 新州中國日獎學金 即日起申請至 11月21日截止

第八屆新州中國 日獎學金即日起接受2021年秋天進入大學的一年級學生申請，至11月21日截止。第八屆新州中國日2021年共設12個獎學金，10個大一新生，不分科系；兩個政治系大一新生；獲獎者每人將獲得一千美元獎學金及証書。新州中國日獎學金於2014年由主席林潔輝女士(Margaret Lam) 出資創立，並獲眾多熱心好友贊助支持，旨在鼓勵幫助更多華裔 學子接受高等教育，積極參與傳播中華文化，為中華文化的傳承做貢獻，鼓勵華人後代對政治方面的興趣及參與。

申請條件：1.有華裔背景(父母一方是華裔均可)；2. 2021年秋進入大學一年級學生；3. 限新澤西州居民；4. 截止日期：2021年11月21日(週日，以郵戳為準)；5. 申請人必須親自報名和填寫表格，不能由家長代替操作填寫。

申請方法：1.符合條件的學生請電郵至：[email protected]領取申請表格；2. 申請者字跡工整填寫自己名字(含中文名)、地址、電話、電郵、父母姓名及職業以及500字左右英文自傳及理想闡述。

個人申請資料：包括申請表、申請者頭像照片、大學入學証書、高中畢業成績單等，所有申報表及複印件請用郵寄方式至：Margaret Lam，地址： 88 Louis Drive,Montville, NJ 07045(不接受電子檔)。獎學金評審委員會將根據申請者的實際情況，做出公平公正的評定。

評審結果：暫時定於2022年1月23日(週六)前後通知申請者。「第八屆新州中國日獎學金」頒獎典禮將根據“疫情”的情況作決定，屆時將以郵件形式通知獲獎者。申請表格請聯絡：Margaret Lam林潔輝：973-257-8810或電郵：[email protected]獲取。

新州中國日”為501c3免稅團體，全體理事及主席皆為熱心公益，出錢出力的義工，有意願捐贈款項支持者可以免稅，而收到的捐贈款均全部用於獎助學基金，林潔輝女士感謝社區多年來的大力支持。