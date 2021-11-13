法鼓山11/22~11/26祈福法會 共修悲智祈願人人平安

法鼓山大悲心祈福法會因眾生需要，同時也是需要眾生共同成就的一場莊嚴盛會；將於11月22日至11月27日舉辦以法相會莊嚴戶戶道場，共修悲智祈願人人平安。法會是延續千古人間之寶，網路是天涯比鄰的無礙方便。您的一份心念可以令眾生平安，您的廣進善友與會可以福造十方，歡迎眾多佛學愛好者前來參加共修，地點：56 Vineyard Road, Edison, NJ 08817。

共修法門， 梁皇寶懺11月22日（週一）到11月26日（週五）早上9點至下午4點半；11月27日（週六）早上9點至中午12點。三時繫念11月27日（週六）下午2點至晚上8點。功德項目，供僧，供齋花果，贊普；雲端 祈福超薦牌位。

法鼓山是一個提倡心靈環保的佛教教育 團體，希望以關懷來達成教育的功能，同時以教育來完成關懷的任務，帶給這個社會及世界更多的平安與幸福。 希望佛學愛好者們認識佛教的基本教義及了解法鼓山推動的修行生活。讓您在疫情 期間繁忙緊張的身心發現安頓之處，借此敞開身心成長的契機，並促發次第向上修學的意願。佛學班帶給您快樂輕鬆的環境，練習靜坐，體驗覺察，身心放鬆，培養智慧，學習在生活中運用佛法。

參加須知: 1. 現場參加僅限已經接種新冠疫苗者；2. 參加全程、單日、或數日均可；3. 報名請以手機傳姓名和需要參加的日期到732-249-1898。