世界頂級按摩椅日本富士FJ-8500 HiTRONS感恩節史上最低折扣已開啟

一年一度的感恩節黑五折扣現已開啟，日本 富士按摩椅美國代理商HiTrons為感謝廣大

客戶的厚愛特推出富士最新高端按摩椅系列FJ-8500感恩節史上最低價優惠活動。

說到高端按摩椅大家第一就會想到日本富士，簡單的說按摩椅的歷史既是富士醫療器的

歷史。富士公司與1954年創作了世界上第一台按摩椅，經過近70年的發展成為全球最重要

的高端按摩椅品牌，成為"美與健康"的綜合製造商。

FJ-8500是富士按摩椅2021年新款。它擁有最新的4D機芯，提供 24種自動模式和超過

724種組合功能，宛如按摩大師一般細膩豐富的手法，深層按摩指壓，達到治療作用。再

搭配135CM S&L最長軌道能覆蓋人體80%, 給您從頭到腳細緻的深度按摩。最新AI 人工智慧

黑科技，中英文觸屏顯示器，自動全身加熱治療法，人橋式拉筋，藍牙音響系統，內設智

能傳感器根據人體GPS定點定位程式針對不同的人進行個性化按摩。通過檢測人的體型、

脊椎彎度、肌肉 強度，依據人體工學掃描導航，最精準的定點穴位按摩能達到馬上祛痛讓

您體力迅速恢復。AI技術可刺激皮膚深層肌肉，恢復肌肉彈性，緩解肌肉緊張並促進全身

血液循環，有效增強人體抵抗力，達到強身健體延年益壽功效。

為健康投資是最明智的選擇，歡迎朋友們光臨HiTrons各展示廳親身體驗，比對產品，

購買最優質的產品+最完善的售後服務。HiTrons承諾提供免費送貨上門服務並調適安裝好

。根據不同型號機型的按摩椅HiTrons提供三年到五年免費售後服務保障，並且零配件貨

源準備充足。在此期間如果出現任何問題，專業的工作人員將提供免費上門維修服務，幫

您省心省力，消除後顧之憂！

創立於2002年的HiTrons在美東有多家門店，專精高檔品牌家電，是世界知名廠商的正

規授權代理商。尤其在按摩椅經銷行業足足耕耘了20年，擁有豐富經驗，其創始人具有機

械自動化專業背景，從產品的甄選，物流配送再到售後服務等都是行業的佼佼者。

HiTrons提供多種語言服務，熱情的服務人員會幫助解答您的問題。

預約及服務熱線：201-941-0024；官網www.hitrons.com；微信ID：Hitrons; 新澤西店

地址：1 Remsen Place, Suite#107, Ridgefield, NJ 07657 (201) 941-0024；紐約店地

址：150-24 Northern Blvd Unit G10, Queens, NY 11354 (718)-445-2005；麻州店地址

：1666 Massachusetts Avenue Lexington, MA 02420 (781)862-6867；華府區店地址：

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