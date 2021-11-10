榮光會慶祝榮民節 美食向榮民致敬

榮光聯誼會會員大會，慶祝中華民國國慶暨第43屆榮民節，向榮民前輩致敬，理事長張淵源邀請黃耀良、靳芳芳等人出席。（榮光會提供）

榮光聯誼會日前於綠溪市(Green Brook)蜀一品餐廳舉行會員大會，慶祝中華民國國慶暨第43屆榮民節，向榮民前輩致敬，近50名會員與家屬出席餐會，耆老榮民們圍坐寒暄，現場充滿了溫馨感人的氣氛，大會中同時舉行理事長選舉，由現任理事長張淵源連任。

榮光聯誼會會員大會，經文處領務組長黃耀良對榮民的問題一一解答，展現經文處便民的服務。（榮光會提供）

駐紐約 台北經濟文化辦事處領務組長黃耀良、紐約華僑文教中心副主任靳芳芳出席同賀。黃耀良致詞肯定榮民為國家的付出與貢獻，對多位會員因為兩年不能回台灣 ，國民年金是否會被停掉釋疑，並解釋應如何處理、同時對榮民的退休俸、以及如何申請新版榮民證等問題一一解答，現場收了多位會員「現居美國 聲明書」申請表，展現經文處便民的服務。

榮光聯誼會會員大會，近50名會員與家屬出席餐會，耆老榮民們圍坐寒暄，現場充滿了溫馨感人的氣氛。（榮光會提供）

新澤西榮光聯誼會每年都在榮民節前召開會員大會，討論會員的切身問題；會中，張淵源親切地與會員噓寒問暖，為他們排憂解難，甚得會員們愛戴。開會時大家各自陳述不同的意見，一起認真討論議題，表決後尊重多數的決定，會後，精心準備的餐廳美食讓前輩們大快朵頤，吃得開心，大家共渡一個愉快的榮民節前夕。

「現居美國聲明書」申請規定可上網https://www.roc-taiwan.org/usnyc/post/3262.html，並下載表格。