我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新州36歲華母殺死兒女 7歲女、10月大幼子陳屍車內

芝加哥大學24歲亞裔生 於校園遭搶劫槍殺

榮光會慶祝榮民節 美食向榮民致敬

記者孫影真／新澤西州報導
榮光聯誼會會員大會，慶祝中華民國國慶暨第43屆榮民節，向榮民前輩致敬，理事長張淵源邀請黃耀良、靳芳芳等人出席。（榮光會提供）
榮光聯誼會會員大會，慶祝中華民國國慶暨第43屆榮民節，向榮民前輩致敬，理事長張淵源邀請黃耀良、靳芳芳等人出席。（榮光會提供）

榮光聯誼會日前於綠溪市(Green Brook)蜀一品餐廳舉行會員大會，慶祝中華民國國慶暨第43屆榮民節，向榮民前輩致敬，近50名會員與家屬出席餐會，耆老榮民們圍坐寒暄，現場充滿了溫馨感人的氣氛，大會中同時舉行理事長選舉，由現任理事長張淵源連任。

榮光聯誼會會員大會，經文處領務組長黃耀良對榮民的問題一一解答，展現經文處便民的服...
榮光聯誼會會員大會，經文處領務組長黃耀良對榮民的問題一一解答，展現經文處便民的服務。（榮光會提供）

紐約台北經濟文化辦事處領務組長黃耀良、紐約華僑文教中心副主任靳芳芳出席同賀。黃耀良致詞肯定榮民為國家的付出與貢獻，對多位會員因為兩年不能回台灣，國民年金是否會被停掉釋疑，並解釋應如何處理、同時對榮民的退休俸、以及如何申請新版榮民證等問題一一解答，現場收了多位會員「現居美國聲明書」申請表，展現經文處便民的服務。

榮光聯誼會會員大會，近50名會員與家屬出席餐會，耆老榮民們圍坐寒暄，現場充滿了溫...
榮光聯誼會會員大會，近50名會員與家屬出席餐會，耆老榮民們圍坐寒暄，現場充滿了溫馨感人的氣氛。（榮光會提供）

新澤西榮光聯誼會每年都在榮民節前召開會員大會，討論會員的切身問題；會中，張淵源親切地與會員噓寒問暖，為他們排憂解難，甚得會員們愛戴。開會時大家各自陳述不同的意見，一起認真討論議題，表決後尊重多數的決定，會後，精心準備的餐廳美食讓前輩們大快朵頤，吃得開心，大家共渡一個愉快的榮民節前夕。

「現居美國聲明書」申請規定可上網https://www.roc-taiwan.org/usnyc/post/3262.html，並下載表格。

美國 紐約 台灣

上一則

槍枝製造商雷明頓總部遷喬州 投資1億元設廠

下一則

芝梅西百貨聖誕櫥窗登場 敘述小馴鹿勇敢高飛

延伸閱讀

紐約上州華人家庭失火2死 單親媽痛失女兒

紐約上州華人家庭失火2死 單親媽痛失女兒
淮揚菜發源地淮安 名列聯合國「世界美食之都」

淮揚菜發源地淮安 名列聯合國「世界美食之都」
亞特蘭大榮光會 4節同慶節目精采

亞特蘭大榮光會 4節同慶節目精采
華裔設計師服裝秀 藉民族樂體驗中華文化之美

華裔設計師服裝秀 藉民族樂體驗中華文化之美
紐約曼哈頓下城市府公園站男子遭人無故推入鐵軌

紐約曼哈頓下城市府公園站男子遭人無故推入鐵軌
今年紐約秋葉變火紅 遲至11月中

今年紐約秋葉變火紅 遲至11月中

熱門新聞

Zillow炒房策略失敗，許多收購的房屋現在虧本出售。（Getty Images）

Zillow炒房失利 近半上市房屋削價求售

2021-10-31 16:25
朱立尼克(右)與帕提諾(左)從高中以來就是好朋友。(youtube截圖)

生日變祭日 芝2好友赴休士頓音樂節慶生 均遭踩踏慘死

2021-11-08 10:30
涉嫌殺害妻子紀夢奇的艾立吉日前出庭情形。(美聯社)

密蘇里警作證 艾立吉私人筆記本 詳列紀夢奇失蹤過程

2021-11-05 14:41
新澤西現任州長墨菲若成功連任，將成為新州44年以來，第一位連任成功的民主黨州長。圖為墨菲23日提早投票。(美聯社)

墨菲可望連任新州州長 打破44年紀錄

2021-11-02 14:00
現年80歲的威廉嘉勒格勢必在牢裡度過餘生。(Dallas縣警局)

藉耶穌基督之名圈錢 德州詐騙客被判關到死

2021-11-04 18:12
維州590萬登記選民中，今年有120萬人提前投票，比2017年維州州長選舉時多了近20萬人。（記者張筠 / 攝影）

維州變天 共和黨楊京當選州長 民主黨府會雙輸

2021-11-03 07:09

超人氣

更多 >
影／女友幾乎貼到他身上 貝佐斯貼照「警告」李奧納多

影／女友幾乎貼到他身上 貝佐斯貼照「警告」李奧納多
新州36歲華母涉殺一雙兒女 7歲女兒、10月大幼子陳屍車內

新州36歲華母涉殺一雙兒女 7歲女兒、10月大幼子陳屍車內
芝加哥大學24歲亞裔生 於校園遭搶劫槍殺

芝加哥大學24歲亞裔生 於校園遭搶劫槍殺
加州夫婦見兒「深膚色」一查試管植錯胚胎 崩潰打官司

加州夫婦見兒「深膚色」一查試管植錯胚胎 崩潰打官司
美參眾議員搭軍機訪台 台外交部：行程AIT安排

美參眾議員搭軍機訪台 台外交部：行程AIT安排