辱罵對手球員 賓州全校學生被禁觀戰冰球賽

新澤西州阿姆斯壯中學在上周的冰球賽中，針對對手唯一一名女性球員爆出性別歧視髒話，全體學生遭禁止入場觀戰。(示意圖，Getty Images)

新澤西州 阿姆斯壯中學(Armstrong Junior-Senior High School)在日前一場冰球賽中，針對對手唯一一名女性球員爆出性別歧視髒話，全體學生遭禁止入場觀戰。

阿姆斯壯中學在賓州 校際冰球聯盟(PIHL)的比賽中，對陣馬爾斯地區高中(Mars Area High School)；馬爾斯唯一一名女隊員為守門員，卻遭到不堪入耳的言語辱罵。

PIHL發布聲明表示：「為球員提供安全的環境，參與校際冰球賽事是我們最重視的目標。我們無法接受觀眾做出任何危害或違背運動宗旨的行為。」

懲處原訂禁止九年級至12年紀的學生進場，但隨後納入七年期和八年期。阿姆斯壯校長羅里根(Kirk Lorigan)表示，帶頭叫罵的學生將依校規懲處，但未透露更多細節。

馬爾斯冰球社理事會也表示，本次事件完全不可接受；理事會也發布聲明表示：「我們希望外界對本次事件的注意力，能讓我們的女性運動員遭受的對待受到關注。關注將使這類的行為從運動場上消失。」

除了禁止馬爾斯學生觀戰，聯盟也要求校方提供教師和行政人員在主場和客場比賽時到場，監控和回報學生任何不當行為。

在西賓州，高中冰球並非由學校資助，而是由家長支持的運動項目。阿姆斯壯冰球隊也遭受紀律處分，球隊成員的兄弟姊妹到場觀戰，必須和父母或監護人坐在一起。

阿姆斯壯學區 也正式發函向馬爾斯校區，以及女性守門員道歉。馬爾斯學區教育總監葛洛斯(Mark Gross)表示：「我們非常有信心，阿姆斯壯學區的努力，將給予球隊適當懲處，也確保類似事件不再發生。」

本次事件也獲得職業球員關注，奧運冰球金牌成員梅根‧杜根(Meghan Duggan)就推文力挺女守門員。她寫道：「你每一次上場，所有女性冰球員都為你感到驕傲。別讓那些粗話傷害你，我和你站在一起。」