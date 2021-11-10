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新州發行新式電子行照 18個月後面世

編譯陳韻涵／綜合報導

大多數駕駛都有遭遇臨檢時，在手套箱、座椅中央扶手置物櫃或皮夾翻找行照的經驗，新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)8日簽署新法律，發行新式電子行照，省去駕駛翻找證件的負擔。

墨菲表示，這項兩黨都有共識的提案將採用電子與紙本證件並行的方式，駕駛也可以繼續使用紙本證件。

州參議員布科(Anthony Bucco)在聲明中表示，「在被攔檢的壓力之下，駕駛經常很難在凌亂的手套箱中找到紙本證件，若能用手機證明車輛經過妥善登記註冊，可以減輕負擔。」

新法可幫助駕駛省去遭攔查而未能出示行照的150元罰款，目前只有密西根與田納西州允許駕駛出示電子車輛登記文件。

不過，這項新法不會立即實施；新州汽車監理委員會(Motor Vehicle Commission)需要18個月的時間，開發電子車輛登記，研發防偽機制與驗證方法。

這項變革也改變法律現況，現行法律只允許駕駛提供紙本登記文件給警察等執法人員查驗。

支持新法的州眾議員貝蒂‧魯·德克羅斯(Betty Lou DeCroce)說：「智慧手機等行動裝置普及，讓駕駛出示電子證照給執法人員查驗才是務實的做法。」

手機 新澤西州 警察

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