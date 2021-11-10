交通事故死亡 新州今年增15%

新澤西州州警7日數據顯示，截至10月29日，新州今年交通事故死亡人數已比去年同期增加15%。(美聯社)

新澤西州 州警7日數據顯示，截至10月29日，新州 今年交通事故死亡人數已比去年同期增加15%。

當局指出，新州公路與快速道路去年共有545人車禍 死亡，今年迄今已超過去年至少71人，這股趨勢與去年第四季的情況相似。

國家公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA)數據顯示，今年1月到6月30日，全美約有2萬160人車禍身亡。

儘管車流量因為新冠肺炎疫情而減少，但去年交通事故的死亡率卻未出現明顯差異。

今年車流回籠，紐新航港局(Port Authority)哈德遜河往來紐約與新澤西州的車流已超越疫前水準，尖峰時段的塞車與回堵情況也已回到2019年的情況。

新州州警數據顯示，行人死亡的人數今年增至160人，較去年同期增加17人，呼應2019年到2020年的趨勢。

美國汽車協會(AAA)美東發言人辛克萊爾(Robert Sinclair)說：「駕駛不良的駕駛習慣是事故頻傳的根本原因，多項分析顯示超速、酒駕、呼麻後上路、沒繫安全帶等原因都讓車禍死亡的情況不減反增。」

NHTSA分析2019年到今年上半年的數據，支持AAA的看法，且超速及未繫安全帶的情況比疫情前還嚴重。

NHTSA指出，2020年有許多駕駛涉及危險行為、超速、未繫安全帶、酒駕，或在藥物影響下開車。

NHTSA報告顯示，去年後三季的駕駛人行車速度普遍增加，最高超過限速約每小時20哩，另外致命碰撞案件中的超速相關事件增加11%。

州長高速公路交通安全協會(Governors Highway Safety Association)官員去年5月在率先於疫後提出不少駕駛大幅超速的警告。

聯邦運輸部部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)則表示，「我們不能接受(車禍)死亡成為日常。」