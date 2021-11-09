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賓州選舉官員控川普誹謗 害他兩度心臟病發

編譯盧炯燊／綜合報導
賓州德拉瓦郡的投票機倉庫保管員薩維奇提出訴訟，指川普、朱利安尼(見圖)及一干同夥，在試圖推翻2020年總統選舉結果時誹謗他，更導致他兩度心臟病發。(Getty Images)
賓州德拉瓦郡的投票機倉庫保管員薩維奇提出訴訟，指川普、朱利安尼(見圖)及一干同夥，在試圖推翻2020年總統選舉結果時誹謗他，更導致他兩度心臟病發。(Getty Images)

隨著前總統川普在2020年敗選，涉及他的訴訟及法律裁決陸續出現，有些更是千奇百怪，最新一起訴訟是賓州一名選舉官員，指川普、川普律師朱利安尼(Rudy Giuliani)以及川普多名同夥，在試圖推翻2020年總統選舉結果時誹謗他，更導致他兩度心臟病發。

賓州德拉瓦郡(Delaware County)的選舉投票機倉庫保管員薩維奇(James Savage)，本月1日向費城民事法院提出訴訟，指川普、朱利安尼及一干人蓄意作出惡意及誹謗性言論和暗示，誣告他為拜登上傳了五萬張選票，讓他身心均受到困擾。

薩維奇聲稱他的人格在全國範圍內遭到謀殺，而且當川普及其同夥在國會聽證、記者會及福斯新聞頻道作出虛假信息時，刺激他兩度心臟病發；薩維奇又說，經常面對川普支持者對他發出的死亡威脅。

訴訟中列為被告的包括川普律師埃利斯(Jenna Ellis)、共和黨兩名民意調查觀察員斯坦斯特羅姆( Gregory Stenstrom)及胡普斯(Leah Hoopes)、前肯薩斯州總檢察長克萊恩(Phillip Kline )及芝加哥非營利保守派律師事務所Thomas More Society，控罪包括誹謗、民事陰謀及虛假侵犯隱私，要求賠償5萬元。

川普、朱利安尼在敗選後，一直質疑拜登在賓州獲勝的合法性，並指選舉投票機作假，然而沒證據表明2020年大選存在廣泛欺詐。

根據長達60頁訴訟，57歲的薩維奇是倉庫主管，負責管理特拉華郡所有投票設備的儲存、安全、編程、測試及付運，然而他沒有任何破壞、改動投票機及選票的能力。

訴訟指稱川普、朱利安尼等人雖然沒有直接點名薩維奇，但一直用「投票機倉庫主管」來影射、誹謗薩維奇，因為眾所周知「投票機倉庫主管」就是指薩維奇，「很明顯，所有被告就是指他選舉舞弊」。

川普在敗選近一年後，對於賓州的選舉結果仍然心心不忿，儘管他在賓州多起有關選舉欺詐的訴訟裡敗訴，但賓州的共和黨人計畫啟動聽證會，要求調查賓州2020年的投票過程；川普上周投書「華爾街日報」，繼續指責賓州的選舉結果。

川普 賓州 投票

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